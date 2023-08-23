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تكنولوجيا وعلوم

لماذا صوركم سيّئة على "آيفون"؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 23:00
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نشرت آبل ميزات في هاتف "آيفون" لمساعدة أي شخص على التقاط صور رائعة.

ولكن، يوجد في تطبيق الكاميرا إعداد يسمى Prioritize Faster Shooting، وهو رائع لالتقاط الصور المتسلسلة ولكنه يقلل من جودة الصور الأخرى.
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ويتم تنشيط الميزة افتراضيا ولكن يمكن إيقاف تشغيلها بالانتقال إلى الإعدادات ثم الكاميرا ثم التمرير لأسفل في قائمة الخيارات.

وفي "آيفون إكس" و"آيفون XR" والإصدارات الأحدث، يقوم إعداد Prioritize Faster Shooting بتعديل كيفية معالجة الصور، ما يسمح لك بالتقاط المزيد من الصور عند الضغط بسرعة على الزر. والخيار متاح أيضا فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 13.

وسيؤدي تحديد أولوية التصوير الأسرع إلى التضحية بجودة الصور من أجل السرعة وعادة ما ينتهي الأمر بصور أكثر ضبابية. (روسيا اليوم)
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