28
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لماذا صوركم سيّئة على "آيفون"؟
Lebanon 24
23-08-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت آبل ميزات في هاتف "آيفون" لمساعدة أي شخص على التقاط صور رائعة.
ولكن، يوجد في تطبيق الكاميرا إعداد يسمى Prioritize Faster Shooting، وهو رائع لالتقاط الصور المتسلسلة ولكنه يقلل من جودة الصور الأخرى.
Advertisement
ويتم تنشيط الميزة افتراضيا ولكن يمكن إيقاف تشغيلها بالانتقال إلى الإعدادات ثم الكاميرا ثم التمرير لأسفل في قائمة الخيارات.
وفي "آيفون إكس" و"آيفون XR" والإصدارات الأحدث، يقوم إعداد Prioritize Faster Shooting بتعديل كيفية معالجة الصور، ما يسمح لك بالتقاط المزيد من الصور عند الضغط بسرعة على الزر. والخيار متاح أيضا فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 13.
وسيؤدي تحديد أولوية التصوير الأسرع إلى التضحية بجودة الصور من أجل السرعة وعادة ما ينتهي الأمر بصور أكثر ضبابية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بملابس البحر.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
02:30 | 2023-08-23
23/08/2023 02:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
13:38 | 2023-08-23
23/08/2023 01:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
13:30 | 2023-08-23
23/08/2023 01:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
12:45 | 2023-08-23
23/08/2023 12:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه بجسم رياضي.. مُمثلة لبنانية تُمارس التجديف كالمُحترفات (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه بجسم رياضي.. مُمثلة لبنانية تُمارس التجديف كالمُحترفات (فيديو)
04:09 | 2023-08-23
23/08/2023 04:09:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2023-08-23
خطة صينية بـ30 مليار دولار... لماذا تُريد إنشاء مصانع سريّة لـ"هواوي"؟
14:00 | 2023-08-23
جاسوس صيني يستهدف البريطانيين عبر "لينكدإن"
11:00 | 2023-08-23
متى يدخل قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ في أوروبا؟
09:04 | 2023-08-23
"تشاندريان - 3" تنجح في الهبوط في القطب الجنوبي للقمر
08:00 | 2023-08-23
هاتف جديد من "Infinix"... إليكم ميزاته
07:15 | 2023-08-23
مليون دولار لمن يحل مسألة رياضيات حيرت العلماء لأكثر من قرن!.. هل انت مستعد؟
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
24/08/2023 06:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
24/08/2023 06:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
24/08/2023 06:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24