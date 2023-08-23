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تكنولوجيا وعلوم
"حادث" خلال إطلاق صاروخ فضائي من كوريا الشمالية.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
23-08-2023
|
23:59
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أعلنت كوريا الشمالية الخميس فشل محاولتها الثانية خلال أشهر لوضع قمر صناعي في مدار الأرض، معتبرة أن المشكلة ليست "أمرا ذا شأن" ومتعهدة بإطلاق آخر يكون ناجحا في شهر تشرين أول المقبل، وفق ما افادت وسائل إعلام رسمية.
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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "رحلة الصاروخ في المرحلتين الأولى والثانية كانت عادية، لكن الإطلاق فشل بسبب خطأ في نظام التفجير الطارئ خلال المرحلة الثالثة".
وبحسب هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فإنّ الصاروخ أُطلق باتجاه الجنوب من مقاطعة شمال فيونغان، و"اجتاز المجال الجوي الدولي فوق المياه غرب إيودو"، في إشارة إلى صخرة سوكوترا في البحر الأصفر.
وأكّدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيانها أنّ "جيشنا يحافظ على وضع الاستعداد الكامل وينسّق بشكل وثيق مع الولايات المتّحدة، بينما يرفع في الوقت نفسه تأهّبنا الأمني".
وفي أيار أطلقت بيونغيانغ ما وصفته بأنّه أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، "ماليغيونغ-1"، لكن الصاروخ الذي كان يحمله، "تشوليما-1" سقط في البحر بعد دقائق من الإطلاق. (سكاي نيوز)
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