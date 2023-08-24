30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
إذا كان "آيفون" الخاص بك في هذه القائمة.. فقد ترغب في بيعه هذا الشهر!
Lebanon 24
24-08-2023
|
03:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتطلع شركة آبل للكشف عن مجموعة من الأجهزة الجديدة في الأسابيع المقبلة، وهذا يعني أن قيمة بعض النماذج الحالية قد تنخفض بشدة.
وقد حان الوقت تقريبا لشركة آبل مع اقتراب شهر أيلول، لإطلاق جيلها القادم من الهواتف الذكية في العالم.
Advertisement
ويتوقع الكثيرون أنه سيتم الكشف عن أحدث دفعة من أجهزة "آيفون" في حدث عالمي يوم 12 أيلول في المقرّ الرئيسي للشركة في كوبرتينو، ما يعني أنه لم يتبق سوى بضعة أسابيع للانتظار حتى نكتشف ما هو الجديد.
ويأتي الكشف الجديد أيضا مع تحذير، فعندما يتم طرح أي أجهزة جديدة للبيع، غالبا ما تنخفض قيمة استبدال النماذج القديمة بشكل كبير. وهذا يعني أن أولئك الذين يريدون أفضل سعر لأجهزتهم الحالية يجب أن يفكروا في التخلص منه عاجلا وليس آجلا.
ويشير بحث جديد أجراه فريق Envirofone إلى أن قيم التبادل للأجهزة مثل "آيفون 14 برو" الحالي يمكن أن تنخفض بما يصل إلى 16% بمجرد أن تكشف آبل عن "آيفون 15"، ويبدو أن "آيفون 13 برو ماكس" سيسجل انخفاضا محتملا في القيمة بقيمة 75 جنيها إسترلينيا (95.1 دولار)، وكذلك ستنخفض قيمة "آيفون 13" بقدر 40 جنيها إسترلينيا (50 دولار تقريبا).
وكشف Envirofone أن الأجهزة التي قد لا تعاني بشدة تشمل "آيفون 14" (انخفاض محتمل بقيمة 27.9 دولار) و"آيفون 12 ميني" (انخفاض محتمل بقيمة 26.6 دولار).
وعلى الرغم من أن هذه القيم تبدو مخيفة، فمن الجدير بالذكر أن شركة آبل غالبا ما تقدم بعض الصفقات الجيدة جدا لأولئك الذين يسعدون بتسليم أجهزتهم القديمة مقابل الحصول على جهاز جديد.
ما الجديد في "آيفون 15"؟
على الرغم من أن شركة آبل لم تعلن رسميا بعد عما سيأتي مع "آيفون 15"، إلا أن الشائعات منتشرة بأنه سيحتوي على بعض الترقيات اللائقة بما في ذلك منفذ شحن USB-C جديد. وسيحل هذا محل موصل Lightning الحالي ويمكن أن يوفر سرعات شحن أسرع بكثير. ويمكن أن تشمل الإضافات الأخرى معالجا أسرع وعمر بطارية أطول وتصميما أقوى من التيتانيوم وشاشة ذات حواف أقل حجما. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
13:38 | 2023-08-23
23/08/2023 01:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
13:30 | 2023-08-23
23/08/2023 01:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
12:45 | 2023-08-23
23/08/2023 12:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
12:27 | 2023-08-23
23/08/2023 12:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة جديدة عن لبنان.. العاشر عالمياً بسبب "مادة غذائية" بارزة!
Lebanon 24
مُفاجأة جديدة عن لبنان.. العاشر عالمياً بسبب "مادة غذائية" بارزة!
14:00 | 2023-08-23
23/08/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:59 | 2023-08-23
"حادث" خلال إطلاق صاروخ فضائي من كوريا الشمالية.. ماذا جرى؟
23:00 | 2023-08-23
لماذا صوركم سيّئة على "آيفون"؟
16:00 | 2023-08-23
خطة صينية بـ30 مليار دولار... لماذا تُريد إنشاء مصانع سريّة لـ"هواوي"؟
14:00 | 2023-08-23
جاسوس صيني يستهدف البريطانيين عبر "لينكدإن"
11:00 | 2023-08-23
متى يدخل قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ في أوروبا؟
09:04 | 2023-08-23
"تشاندريان - 3" تنجح في الهبوط في القطب الجنوبي للقمر
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
24/08/2023 12:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
24/08/2023 12:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
24/08/2023 12:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24