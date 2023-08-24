28
o
بيروت
32
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
32
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
قريباً ... يوتيوب يسمح لك بالبحث عن الموسيقى بالدندنة
Lebanon 24
24-08-2023
|
08:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
يختبر يوتيوب ميزة جديدة ستتيح لك العثور على أغنية بمجرد دندنة النغمة في ميكروفون هاتفك.
وستعمل أحدث ميزة أيضاً إذا وضعت هاتفك بالقرب من مكبر الصوت أو أي مصدر صوت آخر في الأوقات التي لا تشعر فيها بالرغبة في الدندنة.
Advertisement
وتحتاج الميزة إلى ثلاث ثوانٍ أو أكثر من الصوت للعثور على المسار الذي تبحث عنه. وتقول صفحة الدعم الرسمية: "بمجرد التعرف على الأغنية، سيتم إرسالك إلى المحتوى الموسيقي الرسمي ذو الصلة".
وبصرف النظر عن المصدر الرسمي للأغنية – على الأرجح اسم الفنان أو شركة الموسيقى – سيعرض يوتيوب أيضاً قائمة بالمحتوى الآخر مثل الفيديوهات القصيرة والمقاطع التي أنشأها المستخدم مع تشغيل تلك الأغنية في الخلفية.
وتقتصر التجربة حالية على تطبيق أندرويد، ولكنها بدأت بالفعل في الوصول إلى مجموعة صغيرة من المستخدمين. ويمكنك الوصول إليها عن طريق تشغيل ميزة البحث الصوتي في تطبيق يوتيوب، حيث يمكنك فقط الدندنة بدلاً من إملاء عنوان الأغنية أو تفاصيل المغني.
وتعد ميزة "الدندنة لتحديد الهوية" على موقع يوتيوب بمثابة اختبار عالمي، ولكن ليس هناك معلومات بشأن متى سيتم إصدارها على نطاق واسع.
ويمكنك تجربة نفس الميزة مع مساعد غوغل، حيث حصل مساعد جوجل الافتراضي على نفس الميزة منذ عام 2020. وتعمل ميزة الدندنة للبحث لأكثر من 20 لغة ويمكن تشغيلها مباشرة من داخل تطبيق غوغل. ويوفر هذا الإجراء في الواقع المزيد من المرونة، لأنه يحدد جميع الأغاني المحتملة التي تتوافق مع دندنتك، ثم يتيح لك الاستمتاع بها في أي تطبيق موسيقى من اختيارك، بحسب موقع سلاش غير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
13:38 | 2023-08-23
23/08/2023 01:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن حبيب ابنة عاصي الحلاني الصُغرى.. ووسامته حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
الكشف عن حبيب ابنة عاصي الحلاني الصُغرى.. ووسامته حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
04:04 | 2023-08-24
24/08/2023 04:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
12:27 | 2023-08-23
23/08/2023 12:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
12:45 | 2023-08-23
23/08/2023 12:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
13:30 | 2023-08-23
23/08/2023 01:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2023-08-24
"غوغل" تتعهد بمزيد من الشفافية بشأن الإعلانات
07:00 | 2023-08-24
"ميتا" توافق على إعلانات فيسبوك مليئة بالكراهية
03:16 | 2023-08-24
إذا كان "آيفون" الخاص بك في هذه القائمة.. فقد ترغب في بيعه هذا الشهر!
23:59 | 2023-08-23
"حادث" خلال إطلاق صاروخ فضائي من كوريا الشمالية.. ماذا جرى؟
23:00 | 2023-08-23
لماذا صوركم سيّئة على "آيفون"؟
16:00 | 2023-08-23
خطة صينية بـ30 مليار دولار... لماذا تُريد إنشاء مصانع سريّة لـ"هواوي"؟
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
24/08/2023 18:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
24/08/2023 18:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
24/08/2023 18:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24