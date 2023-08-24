قريباً ... يوتيوب يسمح لك بالبحث عن الموسيقى بالدندنة

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يختبر يوتيوب ميزة جديدة ستتيح لك العثور على أغنية بمجرد دندنة النغمة في ميكروفون هاتفك.وستعمل أحدث ميزة أيضاً إذا وضعت هاتفك بالقرب من مكبر الصوت أو أي مصدر صوت آخر في الأوقات التي لا تشعر فيها بالرغبة في الدندنة.وتحتاج الميزة إلى ثلاث ثوانٍ أو أكثر من الصوت للعثور على المسار الذي تبحث عنه. وتقول صفحة الدعم الرسمية: "بمجرد التعرف على الأغنية، سيتم إرسالك إلى المحتوى الموسيقي الرسمي ذو الصلة".وبصرف النظر عن المصدر الرسمي للأغنية – على الأرجح اسم الفنان أو شركة الموسيقى – سيعرض يوتيوب أيضاً قائمة بالمحتوى الآخر مثل الفيديوهات القصيرة والمقاطع التي أنشأها المستخدم مع تشغيل تلك الأغنية في الخلفية.وتقتصر التجربة حالية على تطبيق أندرويد، ولكنها بدأت بالفعل في الوصول إلى مجموعة صغيرة من المستخدمين. ويمكنك الوصول إليها عن طريق تشغيل ميزة البحث الصوتي في تطبيق يوتيوب، حيث يمكنك فقط الدندنة بدلاً من إملاء عنوان الأغنية أو تفاصيل المغني.وتعد ميزة "الدندنة لتحديد الهوية" على موقع يوتيوب بمثابة اختبار عالمي، ولكن ليس هناك معلومات بشأن متى سيتم إصدارها على نطاق واسع.ويمكنك تجربة نفس الميزة مع مساعد غوغل، حيث حصل مساعد جوجل الافتراضي على نفس الميزة منذ عام 2020. وتعمل ميزة الدندنة للبحث لأكثر من 20 لغة ويمكن تشغيلها مباشرة من داخل تطبيق غوغل. ويوفر هذا الإجراء في الواقع المزيد من المرونة، لأنه يحدد جميع الأغاني المحتملة التي تتوافق مع دندنتك، ثم يتيح لك الاستمتاع بها في أي تطبيق موسيقى من اختيارك، بحسب موقع سلاش غير.