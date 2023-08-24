28
o
بيروت
32
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
32
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"ميتا" توافق على إعلانات فيسبوك مليئة بالكراهية
Lebanon 24
24-08-2023
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه ميتا مرة أخرى اتهامات بأنها لا تفعل ما يكفي لمنع انتشار خطاب الكراهية والمحتوى العنيف في إعلانات فيسبوك.
ويعرض تقرير جديد تفاصيل 8 إعلانات من هذا النوع، تستهدف الجماهير في أوروبا، وتمت الموافقة عليها على الرغم من احتوائها على انتهاكات صارخة لسياسات الشركة بشأن خطاب الكراهية والعنف.
Advertisement
ويأتي التقرير من منظمة المراقبة Ekō التي تشارك عملها للفت الانتباه إلى ممارسات الشبكة الاجتماعية قبل دخول قانون الخدمات الرقمية DSA حيز التنفيذ في أوروبا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويوضح التقرير بالتفصيل كيف حاولت المنظمة، على مدى بضعة أيام في أوائل أغسطس (آب)، شراء 13 إعلاناً على فيسبوك، استخدمت جميعها صوراً تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتضمنت نصاً يتعارض بشكل واضح مع قواعد الشركة.
وقامت Eko بسحب الإعلانات قبل أن يراها أي مستخدم. وطلبت المجموعة حجب الصياغة الدقيقة للإعلانات، لكنها قدمت أوصافاً لبعض الأمثلة الأكثر فظاعة.
وقال متحدث باسم ميتا في بيان "يستند هذا التقرير إلى عينة صغيرة جداً من الإعلانات ولا يمثل عدد الإعلانات التي نراجعها يومياً في جميع أنحاء العالم. وتحتوي عملية مراجعة الإعلانات لدينا على عدة طبقات من التحليل والكشف، قبل نشر الإعلان وبعده. نحن نتخذ خطوات واسعة النطاق رداً على قانون DSA ونواصل استثمار موارد كبيرة لحماية الانتخابات والحماية من خطاب الكراهية وكذلك الحماية ضد العنف والتحريض".
وعلى الرغم من أنه تم إيقاف عدد قليل من الإعلانات من خلال فحوصات ميتا، تقول Eko إنه تم منع عرض الإعلانات لأنه تم تصنيفها على أنها سياسية، وليس بسبب الخطاب العنيف والمليء بالكراهية فيها. وتطلب الشركة من المعلنين السياسيين الخضوع لعملية تدقيق إضافية قبل أن يصبحوا مؤهلين لوضع الإعلانات، بحسب موقع إن غادجيت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
13:38 | 2023-08-23
23/08/2023 01:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن حبيب ابنة عاصي الحلاني الصُغرى.. ووسامته حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
الكشف عن حبيب ابنة عاصي الحلاني الصُغرى.. ووسامته حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
04:04 | 2023-08-24
24/08/2023 04:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
12:27 | 2023-08-23
23/08/2023 12:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
12:45 | 2023-08-23
23/08/2023 12:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
13:30 | 2023-08-23
23/08/2023 01:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2023-08-24
"غوغل" تتعهد بمزيد من الشفافية بشأن الإعلانات
08:31 | 2023-08-24
قريباً ... يوتيوب يسمح لك بالبحث عن الموسيقى بالدندنة
03:16 | 2023-08-24
إذا كان "آيفون" الخاص بك في هذه القائمة.. فقد ترغب في بيعه هذا الشهر!
23:59 | 2023-08-23
"حادث" خلال إطلاق صاروخ فضائي من كوريا الشمالية.. ماذا جرى؟
23:00 | 2023-08-23
لماذا صوركم سيّئة على "آيفون"؟
16:00 | 2023-08-23
خطة صينية بـ30 مليار دولار... لماذا تُريد إنشاء مصانع سريّة لـ"هواوي"؟
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
24/08/2023 18:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
24/08/2023 18:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
24/08/2023 18:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24