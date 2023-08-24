Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تتعهد بمزيد من الشفافية بشأن الإعلانات

Lebanon 24
24-08-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1100608-638284943493286163.jpg
Doc-P-1100608-638284943493286163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت غوغل التابعة لشركة ألفابت، اليوم الخميس، إنها ستقدم المزيد من المعلومات بشأن الإعلانات الموجهة، وستطلع الباحثين بشكل أكبر على البيانات عن كيفية عمل منتجاتها، وذلك انصياعاً لضوابط المحتوى الإلكتروني التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
Advertisement

وتشكل الضوابط الجديدة التي تعرف باسم قانون الخدمات الرقمية، صعوبات أكبر على المنصات التابعة لشركات ميتا ومايكروسوفت، وزالاندو وعلي بابا وعلي إكسبريس، بسبب العدد الكبير لمستخدميها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:11 | 2023-08-24
08:31 | 2023-08-24
07:00 | 2023-08-24
03:16 | 2023-08-24
23:59 | 2023-08-23
23:00 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24