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تكنولوجيا وعلوم
الروبوت الهندي يبدأ استكشاف قطب القمر الجنوبي
Lebanon 24
24-08-2023
|
12:11
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بدأت الهند اليوم الخميس إستكشاف سطح القمر بواسطة روبوت متحرّك أنزلته قبل يوم قرب القطب الجنوبي للقمر غير المستكشف إلى حد كبير، في سابقة على صعيد العالم.
وانطلق الروبوت المتحرّك "برغيان" من المركبة بعد ساعات على الاحتفال على نطاق واسع في الهند بنجاحها في تحقيق طموحها وبكلفة منخفضة. (العربية)
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