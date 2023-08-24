روبوت طبي يُساعد في عمليّة جراحيّة

ذكرت الخدمة الصحفية لمستشفى "آمور السريري الإقليمي" في بيان، أنه تم إجراء أول عملية بمشاركة الروبوت الطبي "سولو أسيست 2" على يد جراحين في منطقة آمور.

وجاء في البيان: "الروبوت الطبي الوحيد الذي يفهم الجراحين الروس المساعدين في مستشفى آمور الإقليمي".

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وأجرى نائب رئيس الأطباء للجراحة في مستشفى "أرخانجيلسك الإقليمي"، يفجيني بريغادزه، عملية استئصال المرارة، بمساعدة "سولو أسيست 2" الذي تم نقله إلى بلاغوفيشتشينسك بالطائرة من موسكو.



وكان الطبيب بريغادزه، أول من قدّر فاعلية "الذراع الآلي"، ويتم التحكم في الروبوت عن طريق عصا التحكم والأوامر الصوتية.



وأوضح الأطباء في المستشفى أن "التحكم الصوتي فعال، فمثلا قول كلمة "سولو يمين" سوف يتحرك المنظار في الاتجاه المشار إليه. يتيح لك الروبوت بتحرير يد واحدة، ما يزيد من كفاءة العملية"، وتم إجراء العديد من التدخلات الجراحية وأمراض النساء العامة في الفصل الرئيسي. (سبوتنيك)