مصنع "موسكفيتش" يستعد لإطلاق نموذجيْن جديدين

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أعلن مصنع "موسكفيتش" للسيارات في موسكو عن البدء في إنتاج نموذجيْن جديدين من أسرة سياراته، وهما "موسكفيتش – 5" و"موسكفيتش – 8".وسيتم إطلاق كلا النموذجيْن عام 2024. أما مجموع السيارات التي سينتجها المصنع عام 2024 فسيبلغ 44000 سيارة. أفاد بذلك مدير المصنع هانس – بيتر موزر في منتدى IMAF. وقال إن المصنع سينتج عام 2024 نحو 40000 سيارة بمحركات الاحتراق الداخلي و4000 سيارة كهربائية. أما عام 2025 فسيشهد، حسب مدير المصنع، إطلاق موديليْن جديديْن آخريْن. بينما لم يذكر أية معلومات عنهما.أما مجموع النماذج التي يعتزم إطلاقها مصنع "موسكفيتش" فهي 5 نماذج، بما في ذلك سيارة سيدان واحدة و4 سيارات كروس. (سبوتنيك)