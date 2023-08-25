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تكنولوجيا وعلوم
مجموعات الدردشة بلا أسماء.. ميزة جديدة قريباً من "واتسآب"!
Lebanon 24
25-08-2023
|
02:58
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أطلق تطبيق "واتس آب" تحديثا يجعل تسمية مجموعات الدردشة بدون أسماء، وسيتم تسميتها ببساطة بأسماء الأعضاء.
وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـMeta، الشركة الأم لـ "واتس آب": "جعل الأمر أسهل لبدء مجموعات "واتس آب" من خلال تسميتها بناء على الأشخاص الموجودين في الدردشة عندما لا ترغب في الخروج باسم آخر".
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ويأمل "واتس آب" أن تكون الميزة الجديدة مفيدة عندما تحتاج إلى إنشاء مجموعة على عجل، أو عندما لا يكون لديك موضوع مجموعة في الاعتبار.
وقالت الشركة إنه "تم تصميم اسم المجموعة مع أخذ الخصوصية في الاعتبار، وسيظهر بشكل مختلف لكل مشارك، بناء على كيفية حفظ جهات الاتصال الخاصة بهم في هواتفهم".
وسيتم طرح هذه الميزة عالميا خلال الأيام القليلة المقبلة.
تأتي الأداة الجديدة بعد فترة وجيزة من إعلان "واتس آب" أنه يمكنك الآن إرسال الصور بجودة HD.
ويقول "واتس آب" إن الميزة الجديدة مناسبة "لللحظات الخاصة التي تريد أن يستمتع بها الأصدقاء والعائلة بكل التفاصيل الصغيرة". (روسيا اليوم)
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