هذا التطبيق لن يكون موجودا في نظام أندرويد الشهر المقبل

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أعلنت شركة ميتا إغلاق تطبيق المراسلة الفورية "ماسنجر لايت" في نظام أندرويد، قائلة إن التطبيق لن يكون متاحًا للاستخدام بعد الثامن عشر من أيلول المقبل.ويلاحظ مستخدمو تطبيق "ماسنجر لايت" ظهور رسالة عند تشغيل التطبيق تشجع على الانتقال إلى النسخة الكاملة من ماسنجر.وشددت الشركة على أن قرار إغلاق التطبيق لن يكون له تأثير في المحادثات، إذ ستظل محفوظة ومتاحة في ماسنجر. (العربية)