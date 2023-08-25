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تكنولوجيا وعلوم

نسخة ويب..... هل تُنقذ "ثريدز" من الفشل؟

Lebanon 24
25-08-2023 | 08:00
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أطلقت "ثريدز"، منصة التواصل الاجتماعي المنافسة لـ "إكس"، نسخة "ويب"، تأمل من خلالها في إعادة إطلاق نموها بعد التراجع الكبير في معدلات الاستخدام خلال الأسابيع الفائتة.

ويُعتبر هذا الإصدار الجديد ضروريا لجذب المهنيين والعاملين في وسائل الإعلام، وهم من بين المستخدمين الأكثر نشاطا على هذا النوع من الشبكات الاجتماعية، والذين ينشرون الرسائل في أغلب الأحيان على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، خلال ساعات عملهم.
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وكتب آدم موسيري، رئيس إنستغرام التي تتبع لها المنصة الجديدة، "باتت ثريدز متاحة للجميع، شاركونا آراءكم!".

وقبل هذه النسخة الجديدة، كان الوصول إلى "ثريدز" متاحاً فقط على الهواتف الذكية. (سكاي نيوز)
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