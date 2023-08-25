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تكنولوجيا وعلوم

ChatGPT يفشل في التوصية بعلاج السرطان

Lebanon 24
25-08-2023 | 14:00
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أفادت دراسة جديدة نشرتها المجلة الطبية الشهرية "JAMA Oncology" أن خطط روبوت الدردشة ChatGPT لعلاج السرطان تعاني من مشكلة مألوفة.

ووجد الباحثون في مستشفى بريجهام والنساء، وهو مستشفى تعليمي تابع لكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، أن خطط ChatGPT لعلاج السرطان مليئة بالأخطاء، واختلطت توصيات العلاج غير المناسبة مع التوصيات الصحيحة، مما يجعل من الصعب التمييز بينها بشكل خاص.

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وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن روبوت الدردشة لديه ميل إلى مزج المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة معًا، بطريقة تجعل من الصعب تحديد ما هو دقيق.

وقالت دانييل بيترمان، عالمة الأورام والمؤلفة المشاركة في الدراسة: يتحدث ChatGPT في كثير من الأحيان بطريقة مؤكدة جدًا تبدو منطقية، وطريقة خلطه للمعلومات غير الصحيحة والصحيحة خطيرة، ومن الصعب حتى على الخبير تحديد التوصية غير الصحيحة.

ومن بين إجمالي 104 استفسارات، تضمنت نحو 98 بالمئة من ردود ChatGPT توصية علاجية واحدة على الأقل تتوافق مع إرشادات الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان، ولكن وجد الباحثون أن نحو ثلثها يحتوي أيضًا على اقتراحات غير صحيحة.

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