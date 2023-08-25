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تكنولوجيا وعلوم

ميزة تقلب موازين البحث عبر يوتيوب.. كيف تستخدم "الدندنة" للعثور على الموسيقى؟

Lebanon 24
25-08-2023 | 16:00
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أعلنت منصة "يوتيوب" أنها تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث عن المقاطع الصوتية والموسيقية عبر أصوات الدندنة التي تحاكيها.

وقالت جوجل عبر موقعها الرسمي إنها بدأت إطلاق الميزة الجديدة لعدد محدود من مستخدمي تطبيق يوتيوب في نظام أندرويد.

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ويمكن للميزة الجديدة تحديد المقاطع الموسيقية والغنائية المتاحة في يوتيوب استنادًا إلى ثلاث ثوانٍ أو أكثر من الدندنة أو الإنصات إلى جزء من المقطع المرغوب الوصول إليه.

وعند تحديد المقطع المراد، سوف تعرض يوتيوب محتوى خاصًا بالمؤدي بالإضافة إلى مقاطع فيديو عادية وقصيرة وفقًا للمدخلات الصوتية في البحث.

 وكانت جوجل قد أتاحت ميزة بحث مشابهة في المساعد الشخصي الخاص بها "Google Assistant" أواخر عام 2020.


وأفادت جوجل بأن الميزة الجديدة في يوتيوب تعتمد على التقنية السابقة نفسها، إلا أنها ستكون أسرع من السابق، وتتطلب فقط ثلاث ثوانٍ أو أكثر بدلًا من 15 ثانية كما هو الحال في مساعدها الشخصي.

وتتيح يوتيوب حاليًا للمستخدمين البحث باستخدام العبارات النصية، بالإضافة إلى البحث الصوتي التقليدي الذي يعتمد على تعرّف الصوت وتحويله إلى نص، ثم إجراء البحث.

وتُجري المنصة حاليًا الكثير من التغييرات، ومنها منع استخدام أدوات حجب الإعلانات عند مشاهدة مقاطع الفيديو مع رفع أسعار الاشتراكات في "يوتيوب بريميوم"، كما تختبر بعض ميزات الذكاء الاصطناعي في تلخيص مقاطع الفيديو، وتوليد أسئلة تلقائيًا في المحتوى التعليمي، بالإضافة إلى التركيز على تطوير المقاطع القصيرة Shorts.

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