26
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لعشاق الالعاب الالكترونية... اليكم هذا الخبر
Lebanon 24
25-08-2023
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة "ريزر" لوحة المفاتيح الميكانيكية "بلاك ويدو في 4 75%" (BlackWidow V4 75%) الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب. ويأتي الإطلاق بالتزامن مع معرض الألعاب الأكبر في العالم "غيمز كوم" في ألمانيا، حيث يتطلع عشاق الألعاب لأحدث المنتجات التي تقدمها الشركات المختصة في هذا المجال.
Advertisement
وأوضحت الشركة الأميركية أن لوحة المفاتيح الجديدة تأتي في حجم يغطي 75% من تنسيق لوحات المفاتيح القياسية؛ حيث لا تتمتع لوحة الأرقام بأهمية كبيرة لدى عشاق الألعاب، بينما تتوفر عناصر استعمال إضافية لهذا الغرض.
وأشارت شركة "ريزر" إلى وجود مفتاحين إضافيين في الزاوية العلوية اليمنى للوحة المفاتيح، علاوة على توفر منظم متعدد الوظائف لضبط شدة الصوت ودرجة السطوع.
واعتمدت الشركة الأميركية على مفاتيح "أورانج سويتشيز" (Orange Switches) الميكانيكية اللمسية من الجيل الثالث، والتي تمتاز بنقطة ضغط لمسية جديدة وتوفر استجابة كاملة، ويمكن للمستخدم استبدال المفاتيح وأغطيتها بنفسه مع دعم المفاتيح ذات 3 و5 أقطاب.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على أغطية مفاتيح "دبل شوت إيه بي إس" (Doubleshot ABS) بمعدل أخذ عينات 8 آلاف هرتز.
وتزخر لوحة المفاتيح الجديدة من ريزر بالعديد من الوظائف المتطورة ومنها وظيفة "إن- كي رول أوفر" (N-Key-Rollover) ووظيفة "آنتي غوستنغ" (Anti Ghosting)، علاوة على توفر مسند مغناطيسي لراحة اليد أثناء جلسات اللعب الطويلة.(الجزيرة)
Advertisement
الأكثر قراءة
قُبلات وانسجام كبير.. شاهدوا الرقصة الأولى للإعلامية جويس عقيقي وزوجها الوسيم (فيديو)
Lebanon 24
قُبلات وانسجام كبير.. شاهدوا الرقصة الأولى للإعلامية جويس عقيقي وزوجها الوسيم (فيديو)
02:14 | 2023-08-25
25/08/2023 02:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تدرس في فرنسا.. ابنة طوني بارود وكريستينا صوايا حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
تدرس في فرنسا.. ابنة طوني بارود وكريستينا صوايا حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صور)
03:36 | 2023-08-25
25/08/2023 03:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تعليق التداول بصنفين من اللبنة والجبنة وطلب سحبهما من السوق
Lebanon 24
بالأسماء.. تعليق التداول بصنفين من اللبنة والجبنة وطلب سحبهما من السوق
03:00 | 2023-08-25
25/08/2023 03:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ في بيروت وقطع طرقات.. تفاصيل تسردُ ما يحصل
Lebanon 24
توترٌ في بيروت وقطع طرقات.. تفاصيل تسردُ ما يحصل
15:50 | 2023-08-25
25/08/2023 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من تحطّمها.. فيديو ينتشر من داخل طائرة بريغوجين شاهدوه
Lebanon 24
قبل ساعات من تحطّمها.. فيديو ينتشر من داخل طائرة بريغوجين شاهدوه
07:27 | 2023-08-25
25/08/2023 07:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2023-08-25
روسيا تبتكر طريقة جديدة لتخزين الوقود النووي المستهلك
16:00 | 2023-08-25
ميزة تقلب موازين البحث عبر يوتيوب.. كيف تستخدم "الدندنة" للعثور على الموسيقى؟
16:00 | 2023-08-25
"Chandrayaan-3" بدأت باستكشاف سطح القمر (فيديو)
14:00 | 2023-08-25
بدء العمل بالقانون الأوروبي للخدمات الرقمية
14:00 | 2023-08-25
ChatGPT يفشل في التوصية بعلاج السرطان
13:00 | 2023-08-25
دراسة تُسحب من مجلة علمية... ما السبب؟
فيديو
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
26/08/2023 08:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
26/08/2023 08:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
26/08/2023 08:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24