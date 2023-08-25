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تكنولوجيا وعلوم

لعشاق الالعاب الالكترونية... اليكم هذا الخبر

Lebanon 24
25-08-2023 | 23:11
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أطلقت شركة "ريزر" لوحة المفاتيح الميكانيكية "بلاك ويدو في 4 75%" (BlackWidow V4 75%) الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب. ويأتي الإطلاق بالتزامن مع معرض الألعاب الأكبر في العالم "غيمز كوم" في ألمانيا، حيث يتطلع عشاق الألعاب لأحدث المنتجات التي تقدمها الشركات المختصة في هذا المجال.
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وأوضحت الشركة الأميركية أن لوحة المفاتيح الجديدة تأتي في حجم يغطي 75% من تنسيق لوحات المفاتيح القياسية؛ حيث لا تتمتع لوحة الأرقام بأهمية كبيرة لدى عشاق الألعاب، بينما تتوفر عناصر استعمال إضافية لهذا الغرض.

وأشارت شركة "ريزر" إلى وجود مفتاحين إضافيين في الزاوية العلوية اليمنى للوحة المفاتيح، علاوة على توفر منظم متعدد الوظائف لضبط شدة الصوت ودرجة السطوع.

واعتمدت الشركة الأميركية على مفاتيح "أورانج سويتشيز" (Orange Switches) الميكانيكية اللمسية من الجيل الثالث، والتي تمتاز بنقطة ضغط لمسية جديدة وتوفر استجابة كاملة، ويمكن للمستخدم استبدال المفاتيح وأغطيتها بنفسه مع دعم المفاتيح ذات 3 و5 أقطاب.


وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على أغطية مفاتيح "دبل شوت إيه بي إس" (Doubleshot ABS) بمعدل أخذ عينات 8 آلاف هرتز.

وتزخر لوحة المفاتيح الجديدة من ريزر بالعديد من الوظائف المتطورة ومنها وظيفة "إن- كي رول أوفر" (N-Key-Rollover) ووظيفة "آنتي غوستنغ" (Anti Ghosting)، علاوة على توفر مسند مغناطيسي لراحة اليد أثناء جلسات اللعب الطويلة.(الجزيرة) 
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