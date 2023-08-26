4 رواد فضاء يصلون المحطة الدولية في هذا الموعد

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انطلق 4 رواد فضاء من 4 دول نحو محطة الفضاء الدولية، اليوم السبت، ومن المقرر أن يصلوا إلى المختبر المداري في كبسولة "سبيس إكس" الأحد، ليحلوا محل 4 رواد فضاء يعيشون هناك منذ آذار.وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر قبل دقائق من الإقلاع: "لاستكشاف الفضاء، علينا أن نفعل ذلك معا، الفضاء عالمي حقا، والتعاون الدولي هو المفتاح."وتقود المهمة ياسمين مقبلي، طيارة من البحرية الأميركية يرافقها في المهمة التي تستغرق 6 أشهر كل من الدنماركي أندرياس موغينسن من وكالة الفضاء الأوروبية، والياباني ساتوشي فوروكاوا، والروسي كونستانتين بوريسوف. (سكاي نيوز)