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تكنولوجيا وعلوم

4 رواد فضاء يصلون المحطة الدولية في هذا الموعد

Lebanon 24
26-08-2023 | 08:00
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انطلق 4 رواد فضاء من 4 دول نحو محطة الفضاء الدولية، اليوم السبت، ومن المقرر أن يصلوا إلى المختبر المداري في كبسولة "سبيس إكس" الأحد، ليحلوا محل 4 رواد فضاء يعيشون هناك منذ آذار.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر قبل دقائق من الإقلاع: "لاستكشاف الفضاء، علينا أن نفعل ذلك معا، الفضاء عالمي حقا، والتعاون الدولي هو المفتاح."
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وتقود المهمة ياسمين مقبلي، طيارة من البحرية الأميركية يرافقها في المهمة التي تستغرق 6 أشهر كل من الدنماركي أندرياس موغينسن من وكالة الفضاء الأوروبية، والياباني ساتوشي فوروكاوا، والروسي كونستانتين بوريسوف. (سكاي نيوز)

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