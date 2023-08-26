Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تطلق ميزة تحويل النص إلى كلام في "كروم"

Lebanon 24
26-08-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1101291-638286774122217360.jpg
Doc-P-1101291-638286774122217360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تختبر شركة جوجل ميزة تحويل النص إلى كلام لوضع القراءة في متصفح كروم لنسخة الحواسيب، حيث تعتبر هذه الميزة مفيدة للاستماع إلى المقالات في المتصفح.
ويساعد وضع القراءة المدمج في متصفح الويب على تنظيم صفحات الويب، ويسمح بقراءة المقالات دون أي إعلانات أو نوافذ منبثقة. وتتمتع الكثير من المتصفحات الشائعة لفترة طويلة بهذه الميزة، إلا أن متصفح كروم أضافها مؤخرًا.
Advertisement
وتجلب جوجل بشكل مستمر الميزات الإضافية إلى وضع القراءة، حيث تختبر خيارًا مفيدًا للقراءة بصوت عالٍ في متصفح كروم، حيث تقرأ الميزة بشكل أساسي المقالة بأكملها، كما لو كنت تستمع إلى كتاب صوتي، مع إمكانات تحويل النص إلى كلام.
وتمتلك العديد من المتصفحات والتطبيقات، مثل Pocket، هذه الميزة، ولكن جوجل تطرحها الآن لمتصفح كروم من خلال قناة Chrome Canary.
ويظهر الآن خيار جديد عند فتح المقال في وضع القراءة ضمن نسخة Chrome Canary عبر جهاز الحاسب، ويمكنك النقر فوق زر التشغيل أعلى المقالة الظاهرة في وضع القراءة حتى تقرأ جوجل المقالة بصوت عالٍ.
 
ويبدو الإخراج الصوتي آليًا جدًا كما كان الحال في الأيام الأولى لظهور ميزة تحويل النص إلى كلام، بالرغم من امتلاك جوجل للكثير من النماذج الصوتية الأقرب للطبيعية.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2023-08-26
11:15 | 2023-08-26
11:00 | 2023-08-26
08:20 | 2023-08-26
08:00 | 2023-08-26
05:00 | 2023-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24