عبر كابلات آيفون 15.. آبل قد تقيد سرعة النقل

تعتزم شركة آبل تقييد سرعة نقل البيانات عبر كابلات USB C التي ستكون مرفقة مع هواتف آيفون 15 القادمة.
وكانت شائعات سابقة قد أشارت إلى أن سرعة النقل عبر كابلات USB C في إصدارات "برو" من آيفون 15 قد تدعم معيار USB 3.2 أو ثندربولت 3، مما قد يوفر سرعة نقل فائقة تصل نظريًا إلى 40 جيجابايت في الثانية، وهو متاح بالفعل في الإصدارات الأحدث من جهاز آيباد برو.
واستنادًا إلى تلك التقارير، فقد تكون هواتف آيفون 15 برو أسرع في نقل البيانات كمقاطع الفيديو وغيرها من أنواع الملفات مقارنةً بالإصدارات العادية عند استخدام النقل السلكي عبر كابل USB C المرفق.
ومن المنتظر أن تحمل إصدارات آيفون 15 جميعها منفذ USB C ﻷول مرة عوضًا عن منفذ Lightning التقليدي، وهو ما أثار الكثير من التكهنات بشأن زيادة سرعة الشحن ونقل البيانات.