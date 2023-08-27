تحديث يطرأ على "خرائط آبل".. إليكم آخر ميزة جديدة

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وتتعلق الميزة الجديدة بإمكانية تنزيل خرائط آبل بشكل مسبق لاستخدامها في المناطق، التي لا يتوفر فيها اتصال إنترنت. وعلى الرغم من أن هذه الميزة موجودة بالفعل في خرائط غوغل، إلا أن آبل تأخذ الميزة إلى مستوى أعلى.ولتنزيل الخريطة المطلوبة على خرائط آبل، فأنت بحاجة قبل كل شيء إلى نظام التشغيل آي أو إس 17 على هاتفك. بعد ذلك، افتح خرائط آبل، واضغط على صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، واختر "الخرائط غير المتصلة بالإنترنت"، ثم "تنزيل خريطة جديدة".عندما تنقر على "تنزيل خريطة جديدة"، سيكون لديك خيار اختيار موقعك الحالي، أو المكان الذي بحثت عنه مؤخراً، وكما هو الحال مع خرائط غوغل، ستستخدم إصبعيك للتكبير/التصغير لوضع المنطقة التي تريد تنزيلها داخل مستطيل، ثم اضغط على تنزيل خريطة.وفي آي أو إس 17، ستتمكن أيضاً من تحديد الطريقة التي تريد بها تنزيل الخريطة (عبر شبكة واي فاي أو بيانات الهاتف)، وتحديد إذا كنت تريد التنزيلات التلقائية، أو إذا كنت تريد استخدام الخرائط غير المتصلة بالإنترنت فقط. وللإشارة، فإنه يمكنك تغيير حجم الخرائط التي تم تنزيلها، وإعادة تسميتها وحذفها.وتأخذ آبل هذه الميزة إلى مستوى أعلى من غوغل، حيث نشر مستخدم ريدت يدعى Freaktheclown لقطة شاشة جزئية تظهر خرائط آبل تطالب المستخدم بتنزيل خريطة في المناطق المعروفة بضعف التغطية الخلوية. وعادةً، إذا لم يسبق لك القيادة عبر منطقة معينة، فلن تعرف ما إذا كان بإمكانك الحصول على اتصال خلوي حتى تصل إلى هناك، وبحلول ذلك الوقت سيكون الأوان قد فات.وليس من الواضح من أين تحصل شركة آبل على المعلومات حول المناطق، التي لا تحتوي على تغطية شبكة خلوية، على الرغم من أنها قد تأتي مباشرة من موفري الخدمات اللاسلكية، بحسب موقع فون أرينا.