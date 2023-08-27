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تكنولوجيا وعلوم

يمكن رؤيتها بالعين المجردة.. سكان الأرض على موعد مع حدث فلكي مميّز الشهر المقبل

Lebanon 24
27-08-2023 | 16:00
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أعلن مركز القبة السماوية في موسكو أن سكان الأرض سيشهدون حدثا فلكيا مميزا في منتصف شهر أيلول المقبل.

وقال المركز في بيان: "مذنب C/2023 P1 (نيشيمورا)، الذي اكتشفه عالم الفلك الياباني هيديو نيشيمورا في آب الجاري، قد يصبح مرئيا لسكان الأرض بحلول منتصف أيلول 2023".
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وأضاف البيان:"نظرا لعدم القدرة على التنبؤ بالمذنبات، فإن من المستحيل التنبؤ بدرجة رؤية نيشيمورا بالعين المجردة في أيلول، ولكن هناك احتمال أن يحدث ذلك... فمع اقتراب المذنب من الشمس يتبخر ويبدأ ذيل الغاز والغبار في التشكل في منتصف الشهر، وفي الوقت الذي سترتفع فيه حرارة المذنب ستكون درجة سطوعه ما بين 2_3 درجات، وفي حال كون الطقس مناسبا والسماء صافية فإن الناس سيتمكنون من رؤية المذنب في السماء بالعين المجردة".

واكتشف هذا المذنب في 12 آب الجاري من قبل الباحث وعالم الفلك الياباني، هيديو نيشيمورا، وأكد مركز الكواكب الصغيرة هذا الاكتشاف رسميا وأطلق عليه اسم C/2023 P1.

وفي 13 أيلول المقبل من المفترض أن يكون المذنب على مسافة لا تقل عن 34 مليون كلم من الأرض، وفي 18 من الشهر نفسه سيكون نيشيمورا في نقطة "الحضيض الشمسي" (روسيا اليوم)
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