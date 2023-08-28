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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات "آيفون 15".. إليكم جميع ألوانه الجديدة

Lebanon 24
28-08-2023 | 00:10
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تعتزم شركة آبل إطلاق هواتف آيفون 15 وآيفون 15 برو بعدة ألوان جديدة، وفقًا لتقارير صحفية.

ويتوقع أن تضيف الشركة الأميركية اللون البرتقالي إلى هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس، كما ستطرح هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس بلونين جديدين، هما الأزرق الداكن بالإضافة لون التيتانيوم الأصلي، وهو لون يقع بين الرمادي والفضي.
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ومن المنتظر أن تأتي هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس بألوان أخرى، وهي: الأسود، والأبيض، والأزرق والأصفر، في حين ستتوفر هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس كذلك باللونين الأسود والفضي.

وقدمت آبل اللون البرتقالي سابقًا قبل 5 أعوام عندما طرحت هاتف آيفون XR.

ويتوقع أن تطلق آبل لونًا إضافيًا آخر لهواتف آيفون 15 الأساسية، وهو اللون الأحمر ربيع العام المقبل، حيث اعتادت آبل الكشف عن لون إضافي بعد مرور 6 أشهر على الإطلاق الأولي لهواتف آيفون الجديدة.
 
 
وسيغيب اللون الذهبي عن قائمة الألوان المتاحة في إصدارات برو، إذ ترجح بعض المصادر عدم ملاءمته للإطار الجديد المصنوع من التيتانيوم.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن آبل ستغير من تصميم كابلات الشحن المرفقة في علب الشراء، لجعل ألوانها متماشية مع ألوان الهواتف المرفقة معها، بالإضافة إلى زيادة طولها ومتانتها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تغيير منفذ الشحن إلى منفذ USB C لأول مرة في هواتف آيفون.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة خلال شهر أيلول المقبل.
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