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تكنولوجيا وعلوم

القمر الازرق العملاق سيضيء السماء في جميع أنحاء العالم.. في هذا الموعد

Lebanon 24
28-08-2023 | 06:08
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هذا الأسبوع، ستضاء السماء في جميع أنحاء العالم، بـ"القمر الأزرق"، في مشهد نادر لن يتكرر سوى مرة واحدة في عام 2023.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن القمر العملاق الثالث لهذا العام سيظهر يوم 30 آب في تمام الساعة 9:36 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي في حدود الساعة 02:35 بتوقيت غرينتش (في الساعات الأولى من يوم 31 آب).
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وعلى الرغم من اسمه، لكن القمر الأزرق لا يحمل أي لون مختلف، حيث سيحتفظ بظله الرمادي المعتاد، لكنه قد يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14 في المئة وأكثر سطوعا بنسبة 30 في المئة من المعتاد.


بشكل عام، يحدث القمر الأزرق (بلو مون) كل سنتين أو 3 سنوات. وكان آخر ظهور له في آب 2021. وفي حالات نادرة، يمكن أن يتكرر مرتين في السنة الواحدة، مثل 2018.

وينصح الخبراء بإطفاء الأنوار في المنزل لتحسين الرؤية، مشيرين إلى أن الأمر يعتمد إلى حد كبير على الطقس والتلوث.


وظهر حتى الآن قمران عملاقان، وسيظهر آخران في الأيام المقبلة.

3 تموز: باك مون
1 آب: ستورغيون مون
30 آب: بلو مون
29 أيلول: هارفست مون

ما هو القمر العملاق؟

القمر العملاق هو حدث قمري نادر ومثير للإعجاب، لن تلمحه سوى بضعة مرات في السنة، وهو مزيج من تأثيرين فلكيين مختلفين، وتحديدا عندما يتزامن قمر جديد أو مكتمل مع "نقطة الحضيض القمري"، وهي أقرب نقطة للقمر إلى الأرض في مداره الشهري.
عندما يحدث ذلك، تمتلئ السماء بقمر مشرق وكبير، من شأنه أن يبهر أي شخص يحدق به.

يجب أن يقترب القمر من 90 بالمئة من أقرب بعد له من الأرض، ليتم تعريفه رسميا على أنه قمر عملاق.
وهذا يعني أن القمر يحتاج إلى الاقتراب من مسافة 224,865 ميلا من الأرض، وأن يكون قمرا مكتملا. (سكاي نيوز)
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