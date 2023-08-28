في أولى بياناتها... ماذا كشفت مركبة الفضاء الهنديّة عن حرارة سطح القمر؟

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية "إيسرو" أن مركبة "تشاندريان - 3" نقلت أول بياناتها من القمر، والتي كشفت عن درجات حرارة غير متوقعة على سطح القمر.

Advertisement

وقال بي إتش داروكيشا، العالم في منظمة "إيسرو": "اعتقدنا جميعا أن درجة الحرارة يمكن أن تتراوح بين 20 إلى 30 درجة مئوية على السطح، لكنها 70 درجة مئوية. وهذا أعلى بشكل مدهش مما كنا نتوقعه".وأوضح أنه "على الأرض، لا يكاد يوجد أي اختلاف من هذا القبيل، وبالتالي فإن النتائج الأولى لـ"تشاندريان - 3" مثيرة للاهتمام للغاية"، مشيرا إلى أنه "عندما نذهب إلى سنتيمترين إلى ثلاثة سنتيمترات داخل الأرض، بالكاد نرى اختلافا يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، بينما في القمر، يكون الاختلاف حوالي 50 درجة مئوية. وهذا شيء مثير للاهتمام". (روسيا اليوم)