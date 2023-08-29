لهذا السبب تجنب حفظ رقم هاتفك على حساباتك الاجتماعية





ودخل جوش ويت لأول مرة في مجال التحقيق بعد حصوله على تدريب داخلي، حيث تعلم عن الاستخبارات المالية وعمليات غسيل الأموال. وبمجرد الانتهاء من تجربة العمل، قرر الباحث الرئيسي البالغ من العمر 26 عاماً أن يبدأ شركته الخاصة وينتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة نصائحه وحيله مع الآخرين، مع أكثر من 25000 متابع.

Advertisement

وقال جوش لموقع NeedToKnow.co.uk "ليس من الضروري أن يخبرك المحققون الخاصون بالحقيقة. إنهم عادة ما يكونون قادرين على الكذب للحصول على المعلومات، مع بعض القيود. ويستخدم الباحثون الرئيسيون أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي كثيراً لتعقبك عندما تعتقد أن لا أحد يراقبك. إذا قمت بتسجيل بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فغالباً ما يسهل ذلك العثور على حساباتك". شارك محقق خاص على تيك توك نصائحه الخاصة للحفاظ على خصوصية معلوماتك على الإنترنت وتجنب تعقبك من قبل المحتالين، بما في ذلك تجنب حفظ رقم هاتفك على حساباتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ودخل جوش ويت لأول مرة في مجال التحقيق بعد حصوله على تدريب داخلي، حيث تعلم عن الاستخبارات المالية وعمليات غسيل الأموال. وبمجرد الانتهاء من تجربة العمل، قرر الباحث الرئيسي البالغ من العمر 26 عاماً أن يبدأ شركته الخاصة وينتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة نصائحه وحيله مع الآخرين، مع أكثر من 25000 متابع.وقال جوش لموقع NeedToKnow.co.uk "ليس من الضروري أن يخبرك المحققون الخاصون بالحقيقة. إنهم عادة ما يكونون قادرين على الكذب للحصول على المعلومات، مع بعض القيود. ويستخدم الباحثون الرئيسيون أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي كثيراً لتعقبك عندما تعتقد أن لا أحد يراقبك. إذا قمت بتسجيل بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فغالباً ما يسهل ذلك العثور على حساباتك".

وبصرف النظر عن تحميل رقم هاتفك عبر الإنترنت، يوصي جوش، الذي لديه عملاء في جميع أنحاء كندا والمملكة المتحدة وأستراليا وأوروبا، أيضاً بتجنب مشاركة معلومات أخرى حيثما أمكن ذلك. وأضاف: "تذكر أن أي شيء تقدمه إلى الحكومة يمكن أن يحصل عليه المحققون، اعتماداً على الظروف".



وأوضح جوش "كل ما تفعله على الإنترنت يترك بصمة لشخص ما ليتتبعك. التحقيقات الخاصة ليست مهمة سهلة، ويتحمل المحققون الرئيسيون الكثير من المسؤولية الأخلاقية والمعنوية للقيام بعملهم بشكل صحيح والتأكد من أنهم لا يساعدون ويحرضون المجرمين أو الملاحقين. ولكن من المهم أن تكون حكيماً وتحافظ على أمان معلوماتك".



ونصح جوش بتوخي الحذر من الأشخاص الذين يطرقون باب منزلك ويدعون أشياء مثل فقدان حيوانهم الأليف. فربما يكون ذلك وسيلة للصوص والمحتالين لمعرفة إذا كان هناك أحد في المنزل، والتعرف على القاطنين فيه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.