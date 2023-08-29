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تكنولوجيا وعلوم
إيلون ماسك يهدّد بحظر حسابات على "إكس"
Lebanon 24
29-08-2023
|
06:20
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هدّد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بحظر حسابات بعض مستخدمي شبكة التوصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) عقابا على أي محاولات للتلاعب للحصول على مكافآت مقابل المنشورات.
وقال ماسك عبر صفحته على "إكس" إن أي محاولة للتلاعب ببرنامج مكافآت المستخدمين على هذه المنصة ستؤدي إلى تعليق الحساب".
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وكان رجل الأعمال قد أعلن في نيسان عن إطلاق برنامج لتحقيق الدخل من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وأوضح أنه خلال السنة الأولى من البرنامج، سيحصل المستخدمون على الأموال المدفوعة من قبل المشتركين كاملة، باستثناء عمولة أنظمة الدفع. كذلك تعتزم X دعم الترويج للحسابات التي تنشئ المحتوى الخاص بها. (روسيا اليوم)
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