Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إيلون ماسك يهدّد بحظر حسابات على "إكس"

Lebanon 24
29-08-2023 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1102084-638289134370830127.jpg
Doc-P-1102084-638289134370830127.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هدّد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بحظر حسابات بعض مستخدمي شبكة التوصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) عقابا على أي محاولات للتلاعب للحصول على مكافآت مقابل المنشورات.
 
وقال ماسك عبر صفحته على "إكس" إن أي محاولة للتلاعب ببرنامج مكافآت المستخدمين على هذه المنصة ستؤدي إلى تعليق الحساب".
Advertisement

وكان رجل الأعمال قد أعلن في نيسان عن إطلاق برنامج لتحقيق الدخل من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وأوضح أنه خلال السنة الأولى من البرنامج، سيحصل المستخدمون على الأموال المدفوعة من قبل المشتركين كاملة، باستثناء عمولة أنظمة الدفع. كذلك تعتزم X دعم الترويج للحسابات التي تنشئ المحتوى الخاص بها. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:38 | 2023-08-29
04:13 | 2023-08-29
03:09 | 2023-08-29
02:06 | 2023-08-29
00:43 | 2023-08-29
23:00 | 2023-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24