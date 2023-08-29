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تكنولوجيا وعلوم

نصائح لاكتشاف الاحتيال عبر "شات جي بي تي"

Lebanon 24
29-08-2023 | 12:40
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في حين أن شات جي بي تي يمكن أن يكون وسيلة مساعدة ممتازة في مواقف معينة، إلا أن استخدام المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي قد يكون في بعض الأحيان غير أخلاقي، وقد يستخدمه البعض لخداع الآخرين.

وللتحقق من عدم الوقوع فريسة للاحتيال أو الخداع عبر الذكاء الاصطناعي، يمكنك اتباع النصائح التالية، التي أوردها موقع أندرويد بوليس الإلكتروني: 
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- التكرار في النص: يُعد تكرار بعض الجمل أو النصوص أو المحتوى في المقالة أو التقرير، إحدى العلامات الواضحة للنصوص التي تتم كتابتها باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما يمكن أن تحتوي هذه النصوص على لغة غير طبيعية تفتقر إلى الاستمرارية أو التدفق. 

- الافتقار إلى التفاصيل: تم تطوير شات جي بي تي باستخدام مجموعة بيانات كبيرة من المحتوى عبر الإنترنت، ومع ذلك، قد يفتقر المحتوى إلى التفاصيل المُقنعة، والتي قد تدفعك إلى الشك في أصالة هذا المحتوى. 

- المحتوى المنسوخ من مصادر أخرى: يمكنك استخدام تطبيقات وبرامج مثل  Grammarly أو Copyscape للبحث عن المحتوى الذي تشك في أنه منسوخ من مصادر أخرى، وستحصل على نتيجة سريعة. 

- الأخطاء الإملائية: قد لا تكون بعض الجمل التي تم إنشاؤها بواسطة شات جي بي تي صحيحة نحوياً أو إملائياً. إذا لاحظت قدراً غير معتاد من الأخطاء الإملائية أو الأخطاء النحوية، فهذا قد يعني بأن المحتوى تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي. وإذا قدّم لك شخص تعرف بأنه ضعيف في قواعد اللغة، تقريراً يخلو من الأخطاء، فهذا يعني بأنه استخدم شات جي بي تي في إنشاء هذا التقرير. 

- تجربة أدوات فحص محتوى الذكاء الاصطناعي: هناك العديد من أدوات فحص محتوى الذكاء الاصطناعي، مثل أداة Originality.ai أو كاشف محتوى Copyleaks AI، التي تساعد في كشف المحتوى، الذي يتم كتابته بالذكاء الاصطناعي. 
 
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