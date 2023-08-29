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تكنولوجيا وعلوم

ستطلق خلاله آيفون 15... "آبل" تعلن موعد مؤتمرها السنوي

Lebanon 24
29-08-2023 | 15:59
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أعلنت شركة "آبل" الأميركية أن مؤتمرها السنوي الذي يتوقع أن تعلن من خلاله عن هاتفها الجديد آيفون 15 سيعقد في الثاني عشر من أيلول المقبل. 

وسيتم عقد الحدث الذي يحدث في نفس هذا الوقت سنويا تقريبا بمقر الشركة بولاية كاليفورنيا، ويمكن متابعته على الهواء من خلال موقع الشركة.
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ووجهت دعوات رسمية للصحفيين، ووسائل الإعلام، للحضور إلى قاعة ستيف جوبز بمقر الشركة.

ومن المتوقع وفق موقع "ياهو" أن تعتمد الشركة في الهاتف الجديد منفذ الشحن USB-C بدلا من Lightning المعتمد في السنوات الأخيرة.

ويمكن لجميع الطرازات الجديدة (ربما باستثناء SE) استخدام  ميزة Dynamic Island  (الجزيرة التفاعلية) التي ظهرت لأول مرة في آيفون 15 وآيفون ماكس، وهي عبارة عن نافذة صغيرة أعلى الشاشة، يمكن من خلالها عرض النشاط الحالي للجهاز مثل الموسيقى والخرائط والوقت وغيرها.

ويقول "ياهو" إن الشركة مضطرة لذلك نظرا لأن جميع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المباعة في الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى استخدام منفذ الشحن هذا بدءا من العام المقبل. 

ويُتوقع أن يعاد تصميم الهاتف بتقليل الحواف حول الشاشة، وسيكون هناك إطار من التيتانيوم بدلا من الفولاذ المقاوم للصدأ، وفق التسريبات الأخيرة.

ورجحت شبكة "سي أن أن"، قبل أيام، أن يكون جهاز آيفون 15 متوافقا مع شاحن بقوة 35 واط، مما يسمح لبطارية الهاتف بالشحن بشكل أسرع.
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