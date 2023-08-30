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تكنولوجيا وعلوم

"بينغ شات" يصل إلى "غوغل كروم"

Lebanon 24
30-08-2023 | 00:51
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أعلنت شركة مايكروسوفت عن عدد من التحديثات الجديدة لمنصتها الحوارية الذكية "بينغ شات"، وعلى رأسها دعم تشغيلها على متن متصفح "غوغل كروم" للحواسيب الشخصية.

وأوضحت الشركة في بيان، أن "بينغ شات" سيقدم خدماته إلى مستخدمي كروم عبر الحواسيب الشخصية والمكتبية، التي تعمل بأنظمة التشغيل المختلفة، من ويندوز وmacOS ولينكس.
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وأشارت مايكروسوفت إلى أن مستخدمي كروم سيحصلون على التجربة الكاملة لاستخدام إصدارات "بينغ شات" للمستخدمين، وكذلك إصدار قطاع الأعمال "بينغ شات إنتربرايز".

ووعدت الشركة في بيانها بقرب إتاحة "بينغ شات" كذلك على كروم عبر الهواتف الذكية.

يُذكر أن "بينغ شات" لم يكن متاحاً إلا عبر متصفح "مايكروسوفت إيدج" منذ إطلاقه في شباط الماضي.
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