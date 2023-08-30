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تكنولوجيا وعلوم

لتحويل صورك إلى عالم خيالي... سناب شات تطلق ميزة "الأحلام"

Lebanon 24
30-08-2023 | 06:31
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أطلقت منصة التواصل الاجتماعي سناب شات ميزة "الأحلام Dreams" المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وهي تتيح للمستخدمين تحويل صورهم إلى مشاهد خيالية.
وتعتمد الميزة الجديدة على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي قادرة على تحويل صور عادية للمستخدمين إلى أخرى ذات طابع أسطوري مع إكسابها هويات جديدة تمامًا مثل “شخصية ملكية في عصر النهضة، أو حورية في أعماق البحار”، وفقًا للبيان الرسمي للشركة.
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وعند الحاجة إلى استخدام ميزة "الأحلام Dreams"، يتعين على المستخدمين التوجه إلى قسم "الذكريات Memories"، حيث توجد علامة تبويب جديدة باسم "الأحلام Dreams".
ويمكن باستخدام عدد قليل من الصور الذاتية "السيلفي" إنشاء مجموعة من الصور الخيالية عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويحصل المستخدمون على الحزمة الأولى من الصور الخيالية مجانًا، وهي تتضمن ثماني صور. وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين شراء المزيد من الحزم مقابل دولارٍ واحد.
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