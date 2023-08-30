Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة "Virgin Galactic" تُعلن عن رحلة مدارية جديدة

Lebanon 24
30-08-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1102441-638290071600259901.jpg
Doc-P-1102441-638290071600259901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "Virgin Galactic" الأميركية عن نيتها إطلاق رحلة مدارية تجارية جديدة على متن طائراتها الفضائية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "تخطط "Virgin Galactic" لإطلاق رحلة مدارية تجارية جديدة على متن طائراتها الفضائية. نافذة الطيران لرحلة "Galactic 03" ستفتح في 8 أيلول 2023، لتواصل الإيقاع الشهري لرحلات الفضاء".
Advertisement

وأضاف البيان :"أفراد طاقم "Galactic 03" الثلاثة هم أول مجموعة من رواد الفضاء المؤسسين في "Virgin Galactic"، وهم العملاء الأوائل الذين ساعدت رؤيتهم المستقبلية وشراؤهم المبكر للتذاكر في جعل حلم رحلات الفضاء التجارية المنتظمة يصبح حقيقة". (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:18 | 2023-08-31
16:00 | 2023-08-30
14:00 | 2023-08-30
12:28 | 2023-08-30
11:43 | 2023-08-30
06:31 | 2023-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24