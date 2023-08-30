شركة "Virgin Galactic" تُعلن عن رحلة مدارية جديدة

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أعلنت شركة "Virgin Galactic" الأميركية عن نيتها إطلاق رحلة مدارية تجارية جديدة على متن طائراتها الفضائية.وجاء في بيان صادر عن الشركة: "تخطط "Virgin Galactic" لإطلاق رحلة مدارية تجارية جديدة على متن طائراتها الفضائية. نافذة الطيران لرحلة "Galactic 03" ستفتح في 8 أيلول 2023، لتواصل الإيقاع الشهري لرحلات الفضاء".وأضاف البيان :"أفراد طاقم "Galactic 03" الثلاثة هم أول مجموعة من رواد الفضاء المؤسسين في "Virgin Galactic"، وهم العملاء الأوائل الذين ساعدت رؤيتهم المستقبلية وشراؤهم المبكر للتذاكر في جعل حلم رحلات الفضاء التجارية المنتظمة يصبح حقيقة". (روسيا اليوم)