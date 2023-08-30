لمُستخدمي "واتساب".. خبرٌ عاجل يهمّكم جداً





وعلى عكس تطبيق "واتس آب" لسطح المكتب، يتيح لك التطبيق المخصص إجراء مكالمات - سواء بين شخصين أو في مجموعات.

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وأوضح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـMeta، الشركة الأم لتطبيق "واتس آب": "إطلاق تطبيق "واتس آب" جديد لنظام التشغيل Mac. مكالمات جماعية تصل إلى 8 أشخاص عبر الفيديو و32 شخصا عبر الصوت".



وتم تصميم التطبيق الجديد خصيصا مع وضع مستخدمي Mac في الاعتبار، وفقا لـ "واتس آب".



وأوضح أنه تم إعادة تصميم التطبيق ليكون مألوفا لمستخدمي Mac، ما يساعدك على إنجاز المزيد بشكل أسرع عند استخدام "واتس آب" على شاشة كبيرة. أطلق "واتس آب" تطبيقا جديدا لنظام التشغيل Mac، بعد الإطلاق الناجح لتطبيق المراسلة على سطح مكتب Windows في وقت سابق من هذا العام.وعلى عكس تطبيق "واتس آب" لسطح المكتب، يتيح لك التطبيق المخصص إجراء مكالمات - سواء بين شخصين أو في مجموعات.وأوضح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـMeta، الشركة الأم لتطبيق "واتس آب": "إطلاق تطبيق "واتس آب" جديد لنظام التشغيل Mac. مكالمات جماعية تصل إلى 8 أشخاص عبر الفيديو و32 شخصا عبر الصوت".وتم تصميم التطبيق الجديد خصيصا مع وضع مستخدمي Mac في الاعتبار، وفقا لـ "واتس آب".وأوضح أنه تم إعادة تصميم التطبيق ليكون مألوفا لمستخدمي Mac، ما يساعدك على إنجاز المزيد بشكل أسرع عند استخدام "واتس آب" على شاشة كبيرة.

ويمكنك الآن مشاركة الملفات عن طريق السحب والإفلات بسهولة في الدردشة، ويمكنك عرض المزيد من سجل الدردشة.



وأضاف "واتس آب": "يمكنك الآن الانضمام إلى مكالمة جماعية بعد بدئها، والاطلاع على سجل مكالماتك واختيار تلقي إشعارات المكالمات الواردة حتى عندما يكون التطبيق مغلقا".



وتم تصميم التطبيق الجديد مع أخذ الخصوصية في الاعتبار، ويتميز بالتشفير الشامل، تماما مثل تطبيق الهاتف المحمول.



وأوضح "واتس آب": "يضمن التشفير الشامل أنك أنت والشخص الذي تتواصل معه فقط، يمكنك قراءة ما يتم إرساله أو الاستماع إليه".



ويقول "واتس آب" إن الميزة الجديدة مناسبة "لللحظات الخاصة التي تريد أن يستمتع بها الأصدقاء والعائلة بكل التفاصيل الصغيرة". (روسيا اليوم)