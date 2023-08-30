28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لمُستخدمي "واتساب".. خبرٌ عاجل يهمّكم جداً
Lebanon 24
30-08-2023
|
11:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق "واتس آب" تطبيقا جديدا لنظام التشغيل Mac، بعد الإطلاق الناجح لتطبيق المراسلة على سطح مكتب Windows في وقت سابق من هذا العام.
وعلى عكس تطبيق "واتس آب" لسطح المكتب، يتيح لك التطبيق المخصص إجراء مكالمات - سواء بين شخصين أو في مجموعات.
Advertisement
وأوضح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـMeta، الشركة الأم لتطبيق "واتس آب": "إطلاق تطبيق "واتس آب" جديد لنظام التشغيل Mac. مكالمات جماعية تصل إلى 8 أشخاص عبر الفيديو و32 شخصا عبر الصوت".
وتم تصميم التطبيق الجديد خصيصا مع وضع مستخدمي Mac في الاعتبار، وفقا لـ "واتس آب".
وأوضح أنه تم إعادة تصميم التطبيق ليكون مألوفا لمستخدمي Mac، ما يساعدك على إنجاز المزيد بشكل أسرع عند استخدام "واتس آب" على شاشة كبيرة.
ويمكنك الآن مشاركة الملفات عن طريق السحب والإفلات بسهولة في الدردشة، ويمكنك عرض المزيد من سجل الدردشة.
وأضاف "واتس آب": "يمكنك الآن الانضمام إلى مكالمة جماعية بعد بدئها، والاطلاع على سجل مكالماتك واختيار تلقي إشعارات المكالمات الواردة حتى عندما يكون التطبيق مغلقا".
وتم تصميم التطبيق الجديد مع أخذ الخصوصية في الاعتبار، ويتميز بالتشفير الشامل، تماما مثل تطبيق الهاتف المحمول.
وأوضح "واتس آب": "يضمن التشفير الشامل أنك أنت والشخص الذي تتواصل معه فقط، يمكنك قراءة ما يتم إرساله أو الاستماع إليه".
ويقول "واتس آب" إن الميزة الجديدة مناسبة "لللحظات الخاصة التي تريد أن يستمتع بها الأصدقاء والعائلة بكل التفاصيل الصغيرة". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
موجة نزوح جديدة
Lebanon 24
موجة نزوح جديدة
17:05 | 2023-08-29
29/08/2023 05:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كان سيتزوّج مساء اليوم... رصاصة أنهت حياة عريس ومفاجأة بمن أطلقها!
Lebanon 24
كان سيتزوّج مساء اليوم... رصاصة أنهت حياة عريس ومفاجأة بمن أطلقها!
09:11 | 2023-08-30
30/08/2023 09:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"زلزالٌ كبيرٌ سيحدث حتماً"... خبير يرفع الصوت ويُحذّر: إهدموا هذه المباني سريعاً
Lebanon 24
"زلزالٌ كبيرٌ سيحدث حتماً"... خبير يرفع الصوت ويُحذّر: إهدموا هذه المباني سريعاً
07:55 | 2023-08-30
30/08/2023 07:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تناولهما الطعام من احد المطاعم الشهيرة.. تسمم فنانة شهيرة وابنتها
Lebanon 24
بعد تناولهما الطعام من احد المطاعم الشهيرة.. تسمم فنانة شهيرة وابنتها
08:00 | 2023-08-30
30/08/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:45 | 2023-08-30
30/08/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2023-08-30
تقرير يكشف: محتالون يتاجرون بمئات آلاف الأشخاص عبر الإنترنت
12:28 | 2023-08-30
أول أجسام غريبة عثر عليها على الارض.. هل تعود لمركبة فضائية؟
06:31 | 2023-08-30
لتحويل صورك إلى عالم خيالي... سناب شات تطلق ميزة "الأحلام"
05:18 | 2023-08-30
الاتجار بمئات آلاف الأشخاص... وإجبارهم على الاحتيال عبر الإنترنت
00:51 | 2023-08-30
"بينغ شات" يصل إلى "غوغل كروم"
23:28 | 2023-08-29
"التوقيت سيء جداً"... "القمر الأزرق" قد يزيد من خطورة الإعصار "إداليا"
فيديو
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
30/08/2023 21:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
00:13 | 2023-08-28
30/08/2023 21:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
30/08/2023 21:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24