علماء يتوصلون لنوع جديد من الأكسجين!

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توصل العلماء إلى نوع جديد من الأكسجين، بعدما حضّروا معمليا شكلين جديدين من العنصر لهما خصائص وصفت بـ"المحيرة".وقال يوسوكي كوندو، من معهد طوكيو للتكنولوجيا، إن فريقا بحثيا أخضع بعض العناصر لـ"ظروف قاسية" لتكوين الأكسجين 28 ونظير آخر له وهو الأكسجين 27، وهو أصغر قليلا.وأوضح أن كلا النظيرين هما شكلان من أشكال الأكسجين، الذي يحتوي دائما على 8 بروتونات في كل ذرة.وتم تنفيذ العمل في مصنع RIKEN وهو عبارة عن منشأة مصممة لإنتاج النظائر المشعة غير المستقرة.وبحسب موقع "ساينس آليرت"، نجح الباحثون خلال التجربة بإنتاج ذرتين مختلفتين واحدة تحتوي على 20 نيوترونا والأخرى تحتوي على 19، ليحصلوا بذلك على الأكسجين 28 والأكسجين 27، على التوالي.إلا أن النتائج عقب انتهاء التجربة كانت محيرة، حيث اضمحل الأكسجين 28 وحدث له انبعاثا في النيوترونات، وسرعان ما تخلص من أربعة نيوترونات وتحول إلى أكسجين 24.كما اضمحل الأكسجين 27 سريعا، وفقد 3 نيوترونات ليصبح أيضا الأكسجين 24. (سكاي نيوز)