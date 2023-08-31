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تكنولوجيا وعلوم

ماسك: خدمة المكالمات الصوتية والفيديو ستكون قريبا متاحة على "اكس"

Lebanon 24
31-08-2023 | 11:00
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يستعد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لإضافة خدمة مكالمات الفيديو على منصة "إكس"، في خطوة جديدة ينافس فيها الشركة الغريمة "ميتا" في الخدمات التي تقدمها.

وقال إيلون ماسك على "إكس"، اليوم الخميس، إن خدمة المكالمات الصوتية والفيديو ستكون قريبا متاحة على التطبيق.
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وأضاف: "ستكون المكالمات فعّالة على الهواتف التي تعمل بنظامي "آي أو أس" و"أندرويد"، وحواسيب "ماك" وبي سي".
وأكّد أنّ "لا حاجة لرقم هاتف من أجل إجراء المكالمات". (سكاي نيوز)
 
 
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