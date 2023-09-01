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تكنولوجيا وعلوم

"هاتف iQOO Z8"... تعرفوا إلى مواصفاته

Lebanon 24
01-09-2023 | 08:00
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نشرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية مواصفات هاتف iQOO Z8 الذي سيظهر قريبًا لينافس أفضل هواتف أندرويد المطروحة في الأسواق.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، ومجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.64 بوصة دقة عرضها (2388/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.
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ويتميز هذا الهاتف ببطاريته التي أتت بسعة 5000 ميلي أمبير وشاحنها الذي جاء باستطاعة 120 واطا ليوفر سرعة شحن فائقة للبطارية.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (64+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر متطور لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات OriginOS 3، ومعالج Mediatek Dimensity 8200 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC6، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

وزوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية. (روسيا اليوم)
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