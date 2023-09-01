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تكنولوجيا وعلوم

الهند تكشف عن مهمتها الأولى إلى الشمس

Lebanon 24
01-09-2023 | 14:00
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شرعت منظمة أبحاث الفضاء الهندية اليوم الجمعة، في البدء بالعد التنازلي لإطلاق بعثة "أديتيا - إل 1" لدراسة الشمس.
وأكّد بيان صادر عن المنظمة الهندية أن "مهمة البعثة تتعلق بدراسة الشمس من مدار يقع عند نقطة "لاغرانج إل 1"، حيث تتساوى قوى الجاذبية الأرضية والشمسية، وتقع على الخط المستقيم الذي يربط بين الشمس والأرض، على مسافة نحو 1.5 مليون كيلومتر من الأرض".
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ومن المفترض أن تسمح تلك المسافة لبعثة "أديتيا - إل 1" الهندية بمراقبة الشمس باستمرار، دون تشتيت الانتباه بسبب كسوف الشمس، كما سيتمكن العلماء الهنود من دراسة النشاط الشمسي، ومدى تأثيره على الطقس الفضائي في الوقت الحقيقي، بحسب البيان.
وأفاد بيان المنظمة الهندية بأن "المركبة الفضائية تحمل 7 أجهزة لمراقبة الغلاف الضوئي، والكروموسفير، والطبقات الخارجية للشمس، باستخدام المجال الكهرومغناطيسي، وأجهزة كشف الجسيمات والمجال المغناطيسي". (سبوتنيك)
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