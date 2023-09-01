العثور على مستحاثات متحجرة من العصر الجوراسي في شرق سيبيريا

عثر علماء الحفريات من جامعة تومسك ومعهد القشرة الأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية فرع سيبيريا، في مقاطعة إيركوتسك على رواسب تحوي مستحاثات لنباتات وحيوانات من العصر الجوراسي.



ويشير العلماء إلى أن منطقة الفحم الحجري في إيركوتسك هي عبارة عن منخفض قاري يحتوي على ترسبات من العصر الجوراسي. لذلك يمكن العثور فيها على بقايا الديناصورات.

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وكان العلماء قد عثروا في هذه المنطقة عام 2020 على بقايا سمكتين من العصر الجوراسي وفي عام 2022 على بقايا 25 نوعا من الأسماك.



واكتشفت البعثة العلمية هذه السنة وفقا لبيان الجامعة العديد من بصمات النباتات والحيوانات من العصر الجوراسي بما فيها نماذج نادرة.



ويقول ستيبان إيفانتسيف الاستاذ المشارك في قسم علم الحفريات والجيولوجيا التاريخية بكلية الجيولوجيا والجغرافيا بالجامعة: "اكتشفنا "جنة السرخس" ومجموعة انواع مختلفة من بينها النادرة جدا. وفي نهاية عمل البعثة عثرنا على بقايا حيوان فقاري من العصر الجوراسي: بقايا سمكة، وبقايا خنافس وأصداف phyllopods، ويرقات حشرات مائية مثل مطويات الأجنحة "الذباب الحجري" أو ذباب "مايو" "Mayflies". (روسيا اليوم)