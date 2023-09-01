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تكنولوجيا وعلوم
سيارة جديدة من "GAC"... إليكم ميزاتها
Lebanon 24
01-09-2023
|
23:00
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كشفت GAC عن سيارتها الجديدة التي صممتها لتكون منافسا قويا لسيارات Land Cruiser الشهيرة من تويوتا.
وتتميز سيارة GAC Trumphi ES9 بتصميم خارجي أنيق ومظهر يوحي بالقوة والحداثة بنفس الوقت، وجهّزت بعجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 20 إنشا، ومصابيح تعمل بأحدث تقينيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.
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وجاء هيكلها بطول 5 أمتار و11 سم تقريبا، وزوّدت السيارة بـ 3 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد.
وصممت قمرة هذه السيارة لتكون أنيقة ولتوفر أفضل معايير الراحة والرفاهية للركاب، إذ أدخل في عناصرها الجلد والكروم والخشب الفاخر، كما حصلت واجهة القيادة فيها على أحدث أنظمة المولتيميديا وجهّزت بشاشتين، واحدة قبالة السائق وأخرى كبيرة تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بالعديد من خصائص المركبة.
وحصلت Trumphi ES9 على نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وعدة أنظمة قيادة لتتحرك بسلاسة على مختلف أنواع الطرق، وزودت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لتثبيت السرعة في أثناء السفر، ونظام التحكم التكيفي بالمسار.
وستطرح من هذه المركبة عدة نسخ، منها نسخة مزودة بمحرك بنزين توربيني بعزم 190 حصانا، ونسخة فيها نظام هجين يضم محركات تولد عزما يعادل 373 حصانا. (روسيا اليوم)
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