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تكنولوجيا وعلوم

هذا هو الوقت الأفضل لشراء هاتف ذكي بسعر أقل من السوق

Lebanon 24
02-09-2023 | 01:28
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ذكرت خبيرة التقنية ورئيسة قسم المعدات في شركة "ميغافون" الروسية، يكاتيرينا إكسانوفا أفضل الفترات التي يمكن فيها شراء الهواتف الذكية بسعر أقل من سعر السوق.

وقالت الخبيرة: "عند شراء هاتف ذكي يمكنك توفير المال إذا قمت بذلك في أوقات معينة من السنة، هناك فترات تنخفض فيها أسعار الهواتف وخصوصا تلك التي سيطلق منها نماذج أحدث، أفضل فترة لشراء الهاتف هو قبل مدة قليلة من إطلاق النموذج الجديد منه، ففي هذه الفترة تقوم متاجر البيع بتخفيض أسعار النماذج الموجودة لديها لتبيعها وتحصل على نماذج جديدة".
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وتبعا للخبيرة فإن الإصدارات الجديدة من هواتف آبل تظهر عادة في شهري أيلول وتشرين الأول من كل عام، لذا فإذا أراد المستهلك الحصول على هاتف آيفون من النماذج المطروحة بسعر مخفض يجب عليه الشراء قبل شهر أيلول بوقت قصير، أما بالنسبة لهواتف شركة سامسونغ على سبيل المثال فإن نماذج Galaxy A الجديدة تطرح عادة في كانون الثاني وشباط  من كل عام، وهواتف Galaxy S تظهر في آذار، وهواتف Galaxy Z Flip و Fold تظهر في آب، و قبل طرح النماذج الجديدة تنخفض أسعار النماذج الأقدم بشكل كبير.

وأشارت الخبيرة إلى أن مبيعات الهواتف الذكية في كل بلد تتأثر عادة بالعديد من العوامل مثل سعر صرف العملات الأجنبية، لذلك يجب الانتباه إلى سعر الصرف في الفترة التي يرغب بها الشخص بشراء هاتف جديد أيضا.(روسيا اليوم)


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