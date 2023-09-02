"ناسا" قد تفقد الاتصال ببعثاتها الفضائية العلمية.. إليكم السبب

Advertisement

ذكرت بوابة Space News بأن وكالة "ناسا" الأميركية قد تفقد الاتصال ببعثاتها العلمية بسبب زيادة الضغط على شبكة الاتصال الفضائي البعيد ونقص الأموال.وبحسب البوابة فإن شبكة الهوائيات اللاسلكية الواقعة في أستراليا والولايات المتحدة وإسبانيا التي تدعم البعثات الفضائية في الفضاء السحيق صارت تتعرض للمزيد من الضغط مع إطلاق بعثة Artemis I القمرية.وتشير البوابة إلى ارتفاع الطلب من ناحية وتقلص الموازنة من ناحية أخرى، ما يشكل ضغطا على شبكة الاتصال الفضائي البعيد التابعة لـ"ناسا" ويهدد قدرتها على ضمان الاتصال بالبعثات العلمية لـ"ناسا" والبعثات الفضائية في إطار برنامج Artemis I.ونقلت البوابة عن سيوزان دود رئيسة إدارة الاتصال بالفضاء السحيق في وكالة "ناسا" قولها:" الضغط يزداد، ما يقلقنا جدا"، وأشارت الموظفة الفضائية أيضا إلى أن "ناسا" لا تمتلك أموالا من شأنها حل المشاكل. (روسيا اليوم)