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تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تقدم لـ"آبل" سراً

Lebanon 24
02-09-2023 | 10:55
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كشفت التقارير أن شركتي "سامسونغ" و"إل جي" تواصلتا مع "آبل" لإثبات تقنية عرض OLED لمجموعة العدسات الدقيقة MLA التي يمكن أن تجعل شاشات "آيفون" تستهلك طاقة أقل بكثير عند مستويات السطوع الحالية، أو بدلاً من ذلك، زيادة سطوعها بشكل كبير مع استهلاك نفس الطاقة.
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ومن غير المعروف بعد إذا كانت "آبل" ستوافق على تطبيق شاشات OLED ذات العدسات الدقيقة على هواتف "آيفون 16"، نظراً لأن هذه التقنية تأتي مع بعض المحاذير، مثل انخفاض السطوع قليلاً في زوايا مشاهدة أكثر وضوحاً.
 
 
واقترحت "سامسونغ" و"إل جي" على "آبل" طرقاً للتخفيف من الاختلاف في زوايا المشاهدة من خلال استخدام مواد عضوية مختلفة من الصمام الثنائي الباعث للضوء والتي من شأنها أن تسمح بإرسال ضوء كافٍ إلى الجوانب أيضاً، "بحسب موقع فون أرينا".
 
وتستخدم شاشات العدسات الدقيقة عدسات صغيرة لتغيير مسار الضوء مباشرة نحو سطح لوحة العرض وإلى عيون المستخدم بدلاً من انكساره في اتجاهات أخرى. ويؤدي هذا إلى زيادة سطوع الشاشة بشكل كبير ويستهلك طاقة أقل بكثير من البطارية لتحقيق نفس السطوع.  

ونظراً لأن شاشات "آيفون" لامعة جداً بالفعل، فمع ذروة السطوع المعلن عنها في "آيفون 14 برو ماكس"، والتي تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع، قد يؤدي استخدام لوحات العدسات الدقيقة في "آيفون 16" إلى زيادة كبيرة في عمر البطارية نظراً لأن الشاشة هي العنصر الأكثر استهلاكاً للطاقة في الهاتف.


المصدر: 24.ae
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