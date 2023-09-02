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تكنولوجيا وعلوم
"تسلا" تزيح النقاب عن نسخة معدلة من سيارتها
Lebanon 24
02-09-2023
|
13:11
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أزاحت شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية، الستار عن نسخة معدلة من سيارتها الشهيرة "موديل 3"، التي تتميز بشكل أنيق والقدرة على قطع مسافات أطول، من دون الحاجة إلى إعادة شحن.
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن السيارة الجديدة ذات الأربعة أبواب يمكنها قطع مسافة 606 كيلومترات من دون الحاجة لإعادة شحن، وسوف تطرح في الأسواق الصينية بسعر 259 ألف و900 يوان (35 ألفاً و800 دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 12% عن النسخة السابقة من السيارة نفسها التي تباع بسعر 231 ألفاً و900 يوان.
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وذكرت بلومبرغ أن تسلا أدخلت تعديلات على الشكل الخارجي للسيارة، بحيث تبدو ذات طابع رياضي بشكل أكبر، وأضافت لونين جديدين للسيارة، إضافة للألوان الأصلية التي تطرح بها، وهما الفضي والأحمر.
وجهزت تسلا السيارة بنظام صوتي مزود بـ17 سماعة ونظام إضاءة داخلي قابل للتعديل، وشاشة تعمل بنظام اللمس بحجم 8 بوصات لركاب المقاعد الخلفية.
ويبلغ معدل تسارع النسخة المعدلة من السيارة من صفر إلى مئة كيلومتر في الساعة، خلال 6.1 ثانية.
وسوف يتم طرح السيارة الجديدة في الصين وأوروبا والشرق الأوسط وأستراليا، وإن كان ليس من المقرر طرحها في الأسواق الأميركية.
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