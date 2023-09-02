"تسلا" تزيح النقاب عن نسخة معدلة من سيارتها

Advertisement

أزاحت شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية، الستار عن نسخة معدلة من سيارتها الشهيرة "موديل 3"، التي تتميز بشكل أنيق والقدرة على قطع مسافات أطول، من دون الحاجة إلى إعادة شحن.وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن السيارة الجديدة ذات الأربعة أبواب يمكنها قطع مسافة 606 كيلومترات من دون الحاجة لإعادة شحن، وسوف تطرح في الأسواق الصينية بسعر 259 ألف و900 يوان (35 ألفاً و800 دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 12% عن النسخة السابقة من السيارة نفسها التي تباع بسعر 231 ألفاً و900 يوان.وذكرت بلومبرغ أن تسلا أدخلت تعديلات على الشكل الخارجي للسيارة، بحيث تبدو ذات طابع رياضي بشكل أكبر، وأضافت لونين جديدين للسيارة، إضافة للألوان الأصلية التي تطرح بها، وهما الفضي والأحمر.