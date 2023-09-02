للتخلص من الإعلانات.. اشتراك شهري مع فيسبوك وانستغرام

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تخطط ميتا لإضافة خيار الاشتراك المدفوع إلى فايسبوك وإنستغرام في أوروبا، ويهدف الاشتراك الخالي من الإعلانات إلى معالجة لوائح الاتحاد الأوروبي، التي قللت من بعض طرق جمع البيانات الأكثر ربحاً في ميتا.وقالت الشركة في نيسان إن الإعلانات في الاتحاد الأوروبي تشكل 10% من إجمالي إيرادات الشركة. وستكون هذه الخطوة هي المرة الأولى التي تنحرف فيها ميتا عن نموذجها القياسي كمنصة مجانية مدعومة بالإعلانات.وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الشركة ستواصل تقديم إصدارات مجانية مدعومة بالإعلانات من فيسبوك وإنستغرام في الاتحاد الأوروبي. ومن غير المعروف بالضبط متى ستطلق الشركة الاشتراكات الخالية من الإعلانات، أو كم ستكون تكلفتها.ويعتقد المطلعون في الشركة، الذين استشهدت بهم صحيفة نيويورك تايمز، أن تقديم نسخة مدفوعة خالية من الإعلانات يمكن أن يساعد في تخفيف مخاوف بعض المنظمين الأوروبيين، حتى لو كان عدد قليل من الناس يستخدمونه.ويمثل الخيار الخالي من الإعلانات للمستخدمين الأوروبيين أحد أهم الانقسامات بين التكنولوجيا الاستهلاكية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. واضطرت ميتا والمنصات الاجتماعية الأخرى إلى التكيف مع تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات واللوائح الأخرى.وفرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.2 مليار يورو على شركة ميتا في شهر أيار، بسبب نقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى خوادم مقرها الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم الشركة بمبلغ 265 مليون يورو في عام 2022 لفشلها في منع سرقة أرقام الهواتف المحمولة لملايين مستخدمي فيسبوك (والبيانات الأخرى) ونشرها عبر الإنترنت، بحسب موقع إن غادجيت.