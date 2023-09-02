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وبحسب التفاصيل التي نشرتها شبكة (CNBC) الأميركية واطلعت عليها "العربية نت" فإن هاتف "هواوي" الجديد سيحمل اسم (Honor Magic V2)، وتطمح الشركة أن ينافس "آيفون" و"سامسونغ"، على أنه سيكون في أسواق أوروبا وأماكن أخرى من العالم في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2024.



وبحسب الشركة فإن الهاتف سيكون قابلاً للطي، ويتضمن جملة من المزايا والمواصفات التي تنافس أحدث الهواتف الراقية في العالم. تعتزم شركة "أونور " الصينية التي كانت سابقاً جزءاً من "هواوي" طرح هاتف ذكي جديد لمنافسة الهواتف التي تنتجها شركة "أبل" الأميركية و"سامسونغ" الكورية الجنوبية، ومن المقرر أن تغزو به الأسواق العالمية بما فيها أوروبا في محاولة منها للدخول في عالم الهواتف الراقية أو مرتفعة الثمن وذات المواصفات العالية.وبحسب التفاصيل التي نشرتها شبكة (CNBC) الأميركية واطلعت عليها "العربية نت" فإن هاتف "هواوي" الجديد سيحمل اسم (Honor Magic V2)، وتطمح الشركة أن ينافس "آيفون" و"سامسونغ"، على أنه سيكون في أسواق أوروبا وأماكن أخرى من العالم في موعد أقصاه الربع الأول من عام 2024.وبحسب الشركة فإن الهاتف سيكون قابلاً للطي، ويتضمن جملة من المزايا والمواصفات التي تنافس أحدث الهواتف الراقية في العالم.

ولن يتم طرح الهاتف الصيني الجديد في الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر سوق استهلاكي في العالم، وأهم سوق للإلكترونيات، فيما سيُطرح خلال الشهور المقبلة في أسواق أوروبا.



وكانت شركة (Honor) قد تم بيعها إلى اتحاد من المستثمرين لفصلها عن شركة "هواوي" بعد أن تعرضت هذه الأخيرة لعدد من العقوبات الأميركية التي قطعتها عن التكنولوجيا الرئيسية وسحقت أعمالها في مجال الهواتف الذكية، مما حولها من اللاعب الأول في العالم إلى جزء صغير جداً من السوق بشكل عام.



وتتطلع شركة (Honor) إلى رسم مسارها الخاص منذ العرض الفرعي، مما يؤدي إلى لعب دور خاص في القطاع المتميز من ساحة الهواتف الذكية والتوسع في الخارج.



ويعد (Magic V2) هو الهاتف الذكي الثاني القابل للطي الذي تنتجه الشركة، ويمكن طي الهاتف بالكامل وفتحه.



وأطلقت الشركة الهاتف بالفعل في الصين في يوليو الماضي، بسعر يبدأ من 8999 يواناً (1235 دولاراً أميركياً)، فيما يقول المراقبون إنه بدأ بداية قوية في السوق الصيني، فيما تأمل الشركة التي يقع مقرها الرئيس في "شنتشن" بتحقيق نجاح مماثل في الخارج.



لكن الشركة لم تعلن حتى الآن عن أسعار الهاتف في الأسواق العالمية.



واستحوذت شركة (Honor) على حصة سوقية بلغت 5.2% في الربع الثاني من هذا العام، وهي نسبة أعلى قليلاً من 4.9% في نفس الفترة من العام الماضي، ولا تزال لاعباً صغيراً في السوق، وفقاً لبيانات صدرت عن (IDC). وتمثل الصين ما يقرب من 78% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية للشركة، مما يعني أنها ما زالت تعتمد على سوقها المحلية.



ويقول تقرير "سي إن بي سي" إن جزءً مهماً من استراتيجية الشركة لتحسين مكانتها العالمية هو إطلاق هواتف عالية المواصفات بأسعار تنافسية، لا سيما في الأسواق الأوروبية الناضجة مثل بريطانيا.



وقال سايمون بيكر، مدير قسم "هواوي" في شركة الأبحاث المتخصصة بسوق الهواتف النقالة (IDC) إن "شركة أونور تتبع قواعد اللعبة التي تتبعها شركة هواوي في مسيرتها الكبيرة الناجحة في سوق الهواتف الذكية العالمية قبل أن تضعها الإجراءات الأميركية في الاتجاه المعاكس، وتهدف الشركة إلى الحصول على محفظة راقية إلى حد كبير مع التركيز على التكنولوجيا والمواصفات من الدرجة الأولى".



ويضيف: "تقوم شركة Honor المستقلة الآن بذلك ولكن بموارد أقل مما كانت تمتلكه شركة هواوي في السابق".



ويأتي الهاتف الجديد (Magic V2) مزوداً بأحدث الميزات المتوفرة في الهواتف الأخرى، حيث يحتوي على كاميرا ثلاثية العدسات، وأحدث شرائح الهواتف المحمولة، ولديه خيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.



وعندما يتم فتح الهاتف، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بشاشة مقاس 7.92 بوصة.



ويبلغ حجم الجهاز أيضاً 9.9 ملم عند طيه، وهو ما يعني أنه أصغر من 13.4 ملم لأقرب منافسيه من هواتف "سامسونغ" القابلة للطي، كما أنه أخف ايضاً من حيث الوزن. كما يحتوي على بطارية رفيعة للغاية حيث يبلغ سمكها 2.72 ملم فقط.