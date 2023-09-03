Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ألفا روميو" تعيدُ إحياء سيارة أسطوريّة!

Lebanon 24
03-09-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1103616-638293346387175049.jpg
Doc-P-1103616-638293346387175049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "ألفا روميو" إعادة إحياء سيارتها "Tipo 33 Stradale" الأسطورية والتي أطلقتها في فترة الستينيات من القرن المنصرم.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Tipo 33 Stradale الكوبيه ثنائية المقاعد الجديدة تخطف الأنظار إليها، من خلال خطوطها التصميمية الانسيابية وأبوابها المجنحة.
Advertisement

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Tipo 33 Stradale الرياضية على سواعد محرك بنزين تربو مزدوج V6 سعة 3 لترات وبقوة 456 كيلووات/520 حصاناً.
 
كذلك، تتوفر السيارة الجديدة بنسخة كهربائية خالصة تتألف من محركين بقوة إجمالية تبلغ 552 كيلووات/750 حصاناً مع نظام الدفع الرباعي وبطارية سعة 90 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 450 كلم. مع هذا، تقف السرعة القصوى في كلا الموديلين عند أعتاب 333 كلم/س.
 
وأشارت "ألفا روميو" إلى أن السيارة Tipo 33 Stradale الجديدة ستتوفر في إصدار محدود للغاية يقتصر على 33 نسخة فقط، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:30 | 2023-09-03
05:32 | 2023-09-03
05:00 | 2023-09-03
23:00 | 2023-09-02
16:00 | 2023-09-02
14:13 | 2023-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24