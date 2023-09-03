"ألفا روميو" تعيدُ إحياء سيارة أسطوريّة!

أعلنت شركة "ألفا روميو" إعادة إحياء سيارتها "Tipo 33 Stradale" الأسطورية والتي أطلقتها في فترة الستينيات من القرن المنصرم.



وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Tipo 33 Stradale الكوبيه ثنائية المقاعد الجديدة تخطف الأنظار إليها، من خلال خطوطها التصميمية الانسيابية وأبوابها المجنحة.

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وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Tipo 33 Stradale الرياضية على سواعد محرك بنزين تربو مزدوج V6 سعة 3 لترات وبقوة 456 كيلووات/520 حصاناً. وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Tipo 33 Stradale الكوبيه ثنائية المقاعد الجديدة تخطف الأنظار إليها، من خلال خطوطها التصميمية الانسيابية وأبوابها المجنحة.وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Tipo 33 Stradale الرياضية على سواعد محرك بنزين تربو مزدوج V6 سعة 3 لترات وبقوة 456 كيلووات/520 حصاناً.

كذلك، تتوفر السيارة الجديدة بنسخة كهربائية خالصة تتألف من محركين بقوة إجمالية تبلغ 552 كيلووات/750 حصاناً مع نظام الدفع الرباعي وبطارية سعة 90 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 450 كلم. مع هذا، تقف السرعة القصوى في كلا الموديلين عند أعتاب 333 كلم/س.

وأشارت "ألفا روميو" إلى أن السيارة Tipo 33 Stradale الجديدة ستتوفر في إصدار محدود للغاية يقتصر على 33 نسخة فقط، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.