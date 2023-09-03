Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بعد 28 سنة على إطلاقه... "مايكروسوفت" توقف WordPad

Lebanon 24
03-09-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1103633-638293384806087415.jpg
Doc-P-1103633-638293384806087415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستوقف تطوير برنامج WordPad مع تحديث مستقبلي لنظام تشغيل ويندوز، من دون تحديد موعد لهذا التغيير.

وبرنامج WordPad هو تطبيق أساسي لتحرير النصوص، يتيح للمستخدمين إنشاء وتحرير مستندات تحتوي على نص مُنسق وإدراج صور وروابط لملفات أخرى.
Advertisement

وعادة ما يمكن إيجاد هذا البرنامج مثبت تلقائياً على أنظمة تشغيل ويندوز من 1995 مع إصدار Windows 95، حتى اليوم.

ولكن بدأت الشركة تقترح الآن، أنه بعد 28 سنة على إطلاق هذا البرنامج الخفيف والسريع لتحرير النصوص المنسّقة، يمكن شراء وتحميل "مايكروسوفت وورد" كبديل لبرنامج WordPad وكما برنامج Notepad لأولئك الذين لا يحتاجون إلى دعم النصوص المنسقة.

وقالت الشركة "لم يعد WordPad يُحدث وسيتم إزالته في إصدار مستقبلي"، متابعة "نوصي باستخدام Microsoft Word للمستندات ذات النصوص المنسقة مثل .doc و .rtf و Notepad للمستندات النصية العادية مثل .txt".

وكانت تقارير أمنية سابقة أشارت إلى أن برمجية خبيثة Qbot كانت تنتشر عبر أجهزة نظام تشغيل ويندوز وتحديداً عبر برنامج "ووردباد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:30 | 2023-09-03
05:32 | 2023-09-03
02:00 | 2023-09-03
23:00 | 2023-09-02
16:00 | 2023-09-02
14:13 | 2023-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24