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تكنولوجيا وعلوم
بعد نجاح مهمته.. الهند تضع مسبار القمر في وضع "السكون"
Lebanon 24
03-09-2023
|
11:00
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أعلنت وكالة الفضاء الهندية إيقاف مسبارها القمري، وهو أول مركبة تصل إلى القطب الجنوبي للقمر، بعد إتمام مهمته التي أجرى خلالها تجارب على مدار أسبوعين.
وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إن المسبار براجيان التابع للمركبة الفضائية تشاندرايان-3 "تم ضبطه على وضع السكون" لكن بطارياته مشحونة وجهاز الاستقبال به قيد التشغيل.
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وأضافت "نأمل في إيقاظه بنجاح لأداء مجموعة أخرى من المهام! وإلا فإنه سيبقى هناك إلى الأبد كسفير للهند على القمر".
وبهبوط مركبتها على القمر، انضمت الهند إلى نجاحات الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفيتي السابق. ولكنها سبقت تلك الدول في الوصول إلى القطب الجنوبي الوعر بعد وقت قصير من تحطم مركبة الفضاء الروسية لونا-25 في محاولة مماثلة.
وأثار الهبوط السلس للمركبة تشاندرايان-3، بعد محاولة فاشلة في عام 2019، ابتهاجا واسع النطاق في الدولة الأكثر سكانا في العالم.
وأشادت وسائل الإعلام بالهبوط ووصفته بأنه أعظم إنجاز علمي للهند. (سكاي نيوز عربية)
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