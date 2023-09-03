ناسا تعقد مؤتمرات سرية للتعامل مع الكائنات الفضائية





وتحدثت الخبيرة مؤخراً عن إمكانية العثور على كائنات فضائية في حدث بمدينة نيويورك. وفي حديثها خلال معرض Beyond the Light

Advertisement قالت عالمة ناسا الدكتورة ميشيل ثالر لمجموعة صغيرة من الحاضرين " هناك المزيد من العلماء الذين يبحثون في السماء عن علامات على وجود حضارات فضائية. لقد عقدنا مؤتمرات حول ما يمكن أن يحدث إذا لاحظ تلسكوب جيمس ويب الفضائي الغلاف الجوي لكوكب حول نجم آخر ورأينا أشياء لا تبدو طبيعية".



وتعمل الدكتورة ثالر كعالمة في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا وتتمتع بخبرة تمتد لعقود. واقترحت أن علامات "الأشياء التي لا تبدو طبيعية" ستشمل أدلة على التلوث على كوكب بعيد. كشفت عالمة في ناسا أن وكالة الفضاء الأميركية عقدت مؤتمرات حول ما ستفعله إذا وجد تلسكوب جيمس ويب دليلاً على وجود كوكب آخر مأهول بالسكان.وتحدثت الخبيرة مؤخراً عن إمكانية العثور على كائنات فضائية في حدث بمدينة نيويورك. وفي حديثها خلال معرض Beyond the Lightقالت عالمة ناسا الدكتورة ميشيل ثالر لمجموعة صغيرة من الحاضرين " هناك المزيد من العلماء الذين يبحثون في السماء عن علامات على وجود حضارات فضائية. لقد عقدنا مؤتمرات حول ما يمكن أن يحدث إذا لاحظ تلسكوب جيمس ويب الفضائي الغلاف الجوي لكوكب حول نجم آخر ورأينا أشياء لا تبدو طبيعية".وتعمل الدكتورة ثالر كعالمة في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا وتتمتع بخبرة تمتد لعقود. واقترحت أن علامات "الأشياء التي لا تبدو طبيعية" ستشمل أدلة على التلوث على كوكب بعيد.

ولم تكشف الخبيرة عن استراتيجية التأكيد والكشف للعالم عن العثور على حياة فضائية. لكنها تعتقد أن الكائنات الفضائية موجودة وهي مسألة وقت فقط حتى نحصل على دليل على ذلك.



ويقوم تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، برحلة إلى الفضاء السحيق ويرسل صوراً جديدة كل يوم تقريباً. وتأمل الدكتورة ثالر أن يجد قريباً كوكباً يشبه الأرض تماماً.



وتابعت الدكتورة ثالر: "يتمتع تلسكوب ويب بالقدرة على اكتشاف المواد الكيميائية والغازات الموجودة في الكواكب التي تدور حول نجوم أخرى. لقد فعلنا ذلك بالفعل مع ويب، ولكن جميع الكواكب كانت مختلفة تمامًا عن الأرض. آمل أن نجد هذا العام واحداً مشابهاً جداً للأرض".

وتعتقد ثالر أيضاً أن الحياة الفضائية يمكن أن تكون قريبة جداً وحتى داخل نظامنا الشمسي، وتتوقع أنه يمكن العثور على حياة ميكروبية على كوكب الزهرة، أو المريخ، أو حتى تيتان، أكبر أقمار زحل، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.