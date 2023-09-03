سامسونغ تطلق التلفاز المدعم بخدمة إكس بوكس

أطلقت شركة سامسونغ تلفازها الذكي The Terrace الجديد المخصص للاستعمال في الهواء الطلق بشاشة قياس 85 بوصة نظير سعر يبلغ نحو 20 ألف دولار أمريكي.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن التلفاز الذكي The Terrace الجديد يمتاز بمقاومة المطر، وفقاً لفئة الحماية IP56.

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كما قامت شركة سامسونغ بدمج مركز الألعاب بحيث يمكن بث الألعاب عن طريق إكس بوكس Game Pass أو نفيديا GeForce Now دون الحاجة إلى توصيل أجهزة إضافية.

ولتسهيل عملية التركيب قامت الشركة الكورية الجنوبية بتركيب جهاز استقبال HD Base-T بحيث يمكن توصيل أجهزة HDMI في المنزل ونقل الإشارة إلى التلفاز عن طريق كابل LAN.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للتلفاز الفاخر الجديد على لوحة Neo QLED مزودة بإضاءة خلفية Mini-LED، والتي تتيح تعتيماً موضعياً أفضل لتحقيق تباين أعلى، وتصل درجة السطوع القصوى إلى 1500 نيت، علاوة على أنه تتم مواءمة درجة السطوع مع البيئة المحيطة تلقائياً.

ويدعم التلفاز الذكي الجديد تقنية HDR10، ويتم شحن الريموت كنترول عن طريق الخلايا الشمسية.