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تكنولوجيا وعلوم
مركبة الفضاء "دراغون" تهبط على سطح الأرض بسلام (فيديو)
Lebanon 24
04-09-2023
|
00:49
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هبطت مركبة الفضاء ""دراغون" التي تضم طاقم "Crew 6" الذي يشمل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على سطح الأرض صباح الإثنين، وفقا لمقطع فيديو نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
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هبوط مركبة دراجون التي تقل طاقم CREW-6 على الأرض
pic.twitter.com/sE3vLTnqDw
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews)
September 4, 2023
ويضم الطاقم 4 رواد فضاء أدوا مهمة علمية في محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر قبل أن يعودوا إلى الأرض وتحط مركبتهم الفضائية في ولاية فلوريدا الأميركية.
وكانت مركبة الفضاء انفصلت عن محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من يوم الأحد قبل أن تدخل الغلاف الجوي الإثنين.
وقضى الطاقم اليوم على متن مركبة "كرو دراغون" التي يبلغ عرضها 13 قدماً بينما كانت تتحرك عبر مدار الأرض نحو موقع الهبوط المستهدف قبالة ساحل جاكسونفيل، فلوريدا، حيث هبطوا.
المصدر: cnn
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