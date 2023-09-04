مركبة الفضاء "دراغون" تهبط على سطح الأرض بسلام (فيديو)

هبطت مركبة الفضاء ""دراغون" التي تضم طاقم "Crew 6" الذي يشمل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على سطح الأرض صباح الإثنين، وفقا لمقطع فيديو نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

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