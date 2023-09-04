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تكنولوجيا وعلوم

تعرّفوا إلى أبرز التجارب العلمية لسلطان النيادي في الفضاء

Lebanon 24
04-09-2023 | 02:00
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عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بنتائج علمية مهمة، بعد تسخير نفسه لإنجاز أكثر من مائتي تجربة علمية لدراسة التغييرات التي تصيب الرواد في الفضاء. 

وأبرز التجارب العلمية التي أجراها النيادي في الفضاء:
- تأثير الجاذبية الصغرى على وظائف القلب والجهاز التنفسي.
- المشاركة في دراسة مسببات الأمراض في الفضاء.
- إنتاج محاصيل غذائية في الفضاء.
- تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على أنماط النوم لرواد الفضاء.
- تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة.

ووصل النيادي إلى كوكب الأرض، برفقة طاقم "كرو-6"، بعد إنجازه أول مهمة عربية بتاريخ الفضاء.

ونشر النيادي تسجيلاً أخيراً له العودة.
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