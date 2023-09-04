تعرّفوا إلى أبرز التجارب العلمية لسلطان النيادي في الفضاء

لعل هذا آخر فيديو لي قبل العودة وانتهاء مهمتنا على متن محطة الفضاء الدولية..
مهمة شاركت فيها معاكم أحلى اللحظات وأهم المحطات التي لا تنسى..
شكرًا لكم جميعًا على تفاعلكم الجميل وشغفكم الأجمل بالعلم.. pic.twitter.com/uIwpknxs8B
— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 3, 2023
لعل هذا آخر فيديو لي قبل العودة وانتهاء مهمتنا على متن محطة الفضاء الدولية..
مهمة شاركت فيها معاكم أحلى اللحظات وأهم المحطات التي لا تنسى..
شكرًا لكم جميعًا على تفاعلكم الجميل وشغفكم الأجمل بالعلم.. pic.twitter.com/uIwpknxs8B